سأدافع عن سمعتي.. تصريحات نارية من مدرب الأهلي بشأن مشاركة موديست (فيديو)

وراجت تقارير صحفية في الفترة الماضية، بشأن إصرار كولر على الدفع بالفرنسي موديست في مباريات الأهلي، رغم المستوى السيئ الذي ظهر به منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر، لأنه من اختياره ويريد الدفع به لدقائق أكثر ليستمر مع الفريق مستقبلًا.

وأعرب كولر عن استنكاره بشأن هذه التصريحات وقال: "أنا مدير فني وليس لي أي علاقة بعقود اللاعبين مع النادي".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بالدوري المصري: "أنا اختار فقط اللاعبين لخدمة أهدافي وفق دراستي للمنافسين".

وتابع: "هدفي هو الفوز ولا أقبل بهذه الأحاديث".

واختتم: "أنا مدرب فقط وأحترم الجميع ولكن لابد أن أدافع عن سمعتي بشأن ما قيل عني وعلاقتي باللاعب موديست".