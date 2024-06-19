سأدافع عن سمعتي.. تصريحات نارية من مدرب الأهلي بشأن مشاركة موديست (فيديو)
أبدى السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، استياءه الشديد، من تقارير صحفية، ربطت بين مشاركة مهاجمه أنتوني موديست في المباريات لرغبة المدرب الشخصية، دون النظر إلى مصلحة الفريق.
وراجت تقارير صحفية في الفترة الماضية، بشأن إصرار كولر على الدفع بالفرنسي موديست في مباريات الأهلي، رغم المستوى السيئ الذي ظهر به منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر، لأنه من اختياره ويريد الدفع به لدقائق أكثر ليستمر مع الفريق مستقبلًا.
وأعرب كولر عن استنكاره بشأن هذه التصريحات وقال: "أنا مدير فني وليس لي أي علاقة بعقود اللاعبين مع النادي".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بالدوري المصري: "أنا اختار فقط اللاعبين لخدمة أهدافي وفق دراستي للمنافسين".
وتابع: "هدفي هو الفوز ولا أقبل بهذه الأحاديث".
واختتم: "أنا مدرب فقط وأحترم الجميع ولكن لابد أن أدافع عن سمعتي بشأن ما قيل عني وعلاقتي باللاعب موديست".
وفاز الأهلي 1-صفر على مضيفه الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء بهدف سجله محمود عبد المنعم (كهربا).
وأرسل حسين الشحات تمريرة عرضية اصطدمت بمدافع الاتحاد إسلام أبو سليمة لتصل سهلة نحو كهربا الذي وضعها ببراعة في شباك الحارس المهدي سليمان في الدقيقة 68.
ورفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة من 17 مباراة ليستمر فريق المدرب مارسيل كولر في مطاردة بيراميدز المتصدر وله 56 نقطة بعدما خاض ست مباريات.