نريد خوان ألفينا في يناير.. أسطورة الأهلي يرعب جماهير الزمالك (فيديو)

تسبب شريف عبد المنعم، أسطورة النادي الأهلي، في إثارة القلق داخل أوساط جماهير الزمالك، بعدما تحدث بشكل صريح عن رغبة الأهلي في ضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

خوان ألفينا، الذي ارتدى قميص الزمالك هذا الموسم، قدم مستويات لافتة جعلته إحدى الركائز الأساسية في تشكيل الفريق الأبيض، وأسهم بشكل مباشر في تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

وبات اللاعب يحظى بمكانة مميزة لدى جماهير النادي التي رأت فيه إضافة قوية على المستويين الفني والبدني.

رعب في الزمالك بسبب تصريحات عبد المنعم

عبد المنعم، خلال ظهوره عبر قناة "إم بي سي مصر"، تحدث بوضوح عن احتياجات الأهلي قائلاً: "الأهلي يحتاج إلى فاستون مايلي لاعب بيراميدز، ولاعب من الزمالك".

وأضاف ضاحكًا: "هناك لاعب صغير في الزمالك أريده أيضاً، وهو البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا".

وواصل: "أريده أن يأتي للأهلي في يناير، فما حاجة الزمالك إليه الآن؟، الزمالك يملك فريقاً قوياً ويسير بشكل مميز حتى اللحظة".

وأثارت تلك التصريحات قلق جماهير الزمالك، حيث تعاقد الأهلي مع أكثر من لاعب تألق بالقميص الأبيض مثل محمود كهربا وأشرف بن شرقي وإمام عاشور، وأخيرًا أحمد مصطفى زيزو.