مفاجأة مدوية.. يايسله يطلب الإطاحة بـ 3 نجوم من الأهلي السعودي

طلب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، الإطاحة بثلاثة نجوم من لاعبي الفريق في الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولو الأهلي إعادة ترتيب أوراق الفريق قبل بدء منافسات الموسم المقبل وجذب صفقات جديدة تساعد العملاق الأهلاوي على العودة بقوة لدائرة المنافسة على لقب الدوري السعودي.

وحل الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي، ولكنه كان بعيدًا عن المنافسة التي انحصرت بين الهلال والنصر.

وفجرت صحيفة "الرياضية" السعودية مفاجأة مدوية بعدما كشفت عن رغبة يايسله في إبعاد الثلاثي روبرتو فيرمينو وميريح ديميرال وآلان سان ماكسميليان لاعبي الفريق.

وفسر يايسله طلبه بأن الفريق بحاجة إلى خدمات لاعبين أجانب أفضل من هذا الثلاثي الذي لم يقدم المستوى المنتظر في رأيه خلال الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن إدارة الأهلي تحاول تسويق اللاعبين الثلاثة، ولكن العروض المقدمة لبيع الثلاثي لا ترتقي للطموحات المطلوبة والمبالغ المالية المنتظرة من أجل تدعيم الصفقات الجديدة.

وانضم فيرمينو إلى الأهلي بعد نهاية رحلته مع ليفربول الإنجليزي، وشارك بقميص الفريق السعودي خلال 34 مباراة، وسجل 9 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وتعاقد الأهلي أيضًا مع ماكسميليان قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي، وخاض اللاعب 31 مباراة، وسجل 4 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وخاض ديميرال مع الأهلي 21 مباراة وسجل هدفًا، وصنع آخر بعد انضمامه قادمًا من أتالانتا الإيطالي.