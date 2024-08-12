ينتظر عشاق الكرة الآسيوية بشعف كبير موعد قرعة بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بشكلها الجديد، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل، في مقر الاتحاد، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء تغيير على نظام مسابقاته ابتداءً من موسم 2024/2025، باستحداث بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي، ودوري أبطال آسيا للسيدات.

وتحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، والتي تضم أفضل 24 ناديًا، تسمية دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 ناديًا ستحمل اسم دوري أبطال آسيا 2، وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 ناديًا.

ووفقًا للنظام الجديد، سيتم تحويل دور المجموعات التقليدي إلى مرحلة الدوري، إذ تُقسم الأندية الـ24 إلى دوريين يضم كل منهما 12 فريقًا عبر منطقتي الغرب والشرق.

ويلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته عبر أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه، وسيحدد الكمبيوتر هذه المواجهات، وتتأهل الأندية الثمانية الأولى من كل دوري إلى أدوار خروج المغلوب الذي تقام منافساتها من مباراتي ذهاب وإياب.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة، وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

ويشارك من السعودية 3 أندية، وهي: الهلال، بطل الدوري السعودي، والنصر وصيف دوري روشن، والأهلي صاحب المركز الثالث.

ووفقًا لِما كشف عنه الاتحاد الآسيوي، سيوجَد الهلال في المستوى الأول بقرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما سيوجَد النصر والأهلي في المستوى الثاني بالقرعة المنتظرة.

وفي المستوى الأول يوجَد أيضًا أندية العين الإماراتي والسد القطري والشرطة العراقي، أمّا في المستوى الثاني، فيوجَد أيضًا أندية الريان القطري والوصل الإماراتي، والفائز من مواجهة شباب الأهلي والغرافة.