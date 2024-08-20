عاجل

حماس: نؤكد مجددا التزامنا بما توافقنا عليه مع الوسطاء في 2 يوليو
logo
رياضة

صفقة هامة.. النصر السعودي يقترب من أحد "أمهر لاعبي البرازيل" (فيديو)

صفقة هامة.. النصر السعودي يقترب من أحد "أمهر لاعبي البرازيل" (فيديو)
ويسلي غاسوفا
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2024، 11:07 ص

اقترب نادي النصر السعودي، من التعاقد مع لاعب برازيلي موهوب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخسر النصر لقب الدوري لصالح الهلال، كما تلقى الهزيمة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح أمام الهلال، وخسر أيضًا كأس السوبر المحلي في آخر نسختين.

وطلب رونالدو من إدارة نادي النصر عقد 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق السعودي في الموسم المقبل.

وكشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل أن نادي النصر اقترب من التعاقد مع البرازيلي ويسلي غاسوفا لاعب كورينثيانز.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اللاعب من مواليد 2005 (عمره 19 سنة) ويجيد اللعب في الطرف الأيسر، ويعد من أمهر اللاعبين البرازيليين المتوقع لهم مستقبل كبير".

واختتم: "حال لم تتم الصفقة فالخيارات المتبقية كلها أطراف يسار".

 

 

وخسر النصر بطولة جديدة أمام غريمه الهلال بعد أن حقق الزعيم الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على العالمي، يوم السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي، عقب أن تقدمت كتيبة كريستيانو رونالدو في نهاية الشوط الأول بقدمي البرتغالي، ولكن رجال لويس كاسترو كان لهم رأي آخر في الشوط الثاني.

ولم تهدأ الأجواء مطلقًا داخل أروقة النصر منذ تلك اللحظة، إذ خرجت أنباء عديدة تتحدث عن رحيل الكثير من العناصر، سواء من اللاعبين أم الإداريين أم المدرب.

واستقر النصر على إقالة كاسترو، وبدأ فعلًا في البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق.

النصر السعوديأخبار نادي النصر السعوديالنصر

أخبار ذات صلة

حقيقة اقتراب الزمالك من ضم نجم بيراميدز
حقيقة اقتراب الزمالك من ضم نجم بيراميدز
فيديو يكشف ارتباط أشرف حكيمي بعارضة أزياء هولندية (شاهد)
فيديو يكشف ارتباط أشرف حكيمي بعارضة أزياء هولندية (شاهد)
فيديو صادم.. فينيسيوس تائه في الملعب أمام مايوركا (شاهد)
فيديو صادم.. فينيسيوس تائه في الملعب أمام مايوركا (شاهد)
اتهامات وشبهات.. تردي أوضاع ملاعب الجزائر يطيح بمسؤولين في وزارة الرياضة
اتهامات وشبهات.. تردي أوضاع ملاعب الجزائر يطيح بمسؤولين في وزارة الرياضة
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC