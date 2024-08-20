صفقة هامة.. النصر السعودي يقترب من أحد "أمهر لاعبي البرازيل" (فيديو)

اقترب نادي النصر السعودي، من التعاقد مع لاعب برازيلي موهوب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخسر النصر لقب الدوري لصالح الهلال، كما تلقى الهزيمة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح أمام الهلال، وخسر أيضًا كأس السوبر المحلي في آخر نسختين.

وطلب رونالدو من إدارة نادي النصر عقد 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق السعودي في الموسم المقبل.

وكشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل أن نادي النصر اقترب من التعاقد مع البرازيلي ويسلي غاسوفا لاعب كورينثيانز.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اللاعب من مواليد 2005 (عمره 19 سنة) ويجيد اللعب في الطرف الأيسر، ويعد من أمهر اللاعبين البرازيليين المتوقع لهم مستقبل كبير".

واختتم: "حال لم تتم الصفقة فالخيارات المتبقية كلها أطراف يسار".

وخسر النصر بطولة جديدة أمام غريمه الهلال بعد أن حقق الزعيم الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على العالمي، يوم السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي، عقب أن تقدمت كتيبة كريستيانو رونالدو في نهاية الشوط الأول بقدمي البرتغالي، ولكن رجال لويس كاسترو كان لهم رأي آخر في الشوط الثاني.

ولم تهدأ الأجواء مطلقًا داخل أروقة النصر منذ تلك اللحظة، إذ خرجت أنباء عديدة تتحدث عن رحيل الكثير من العناصر، سواء من اللاعبين أم الإداريين أم المدرب.

واستقر النصر على إقالة كاسترو، وبدأ فعلًا في البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق.