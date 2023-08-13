لايبزيغ يتوج بطلا لكأس السوبر الألماني على حساب بايرن ميونخ

أحرز داني أولمو ثلاثة أهداف ليقود لايبزيغ إلى لقب كأس السوبر الألمانية بالفوز 3-صفر على مضيفه بايرن ميونخ في الظهور الأول للمهاجم هاري كين، اليوم السبت.

وبعد ساعات من انتقاله إلى بايرن في صفقة قياسية للدوري الألماني قدرتها وسائل إعلام بنحو 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) جلس كين على مقاعد البدلاء ليشاهد تأخر فريقه مبكرا.

واحتاج أولمو إلى ثلاث دقائق فقط ليفتتح التسجيل من مدى قريب في مرمى زفين أولرايش.