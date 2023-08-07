طرد لورين جيمس لاعبة إنجلترا بعد تعمدها دهس منافستها في منتخب نيجيريا (فيديو)

نالت لورين جيمس، لاعبة منتخب إنجلترا، الكارت الأحمر والطرد المباشر بعد تعمدها إيذاء منافستها في منتخب نيجيريا، ميشيل ألوزي، ودهسها بالقدم، دون كرة، خلال المباراة التي جمعتهما في منافسات كأس العالم للسيدات.

وفي الدقيقة الـ84 من عمر المباراة سقطت ميشيل ألوزي على الأرض بعد احتكاك مع نجمة منتخب إنجلترا، ولكن الأخيرة قامت بسلوك سيئ حيث دهست منافستها متعمدة خلال قيامها من على الأرض.

وقامت حكمة المباراة بالعودة إلى تقنية (الفار) ليؤكد تعمد لورين جيمس دهس منافستها، لتقوم بإشهار الكارت الأحمر وطردها مباشرة.