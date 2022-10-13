رغم عينه المغلقة.. ريال مدريد يصمم قناعا لروديغر للمشاركة في الكلاسيكو

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الدولي الألماني أنطونيو روديغر غير مستبعد من المشاركة في الكلاسيكو أمام برشلونة، لكن في حال مشاركته سيفعل ذلك بقناع.

وقالت صحيفة "ماركا" إن النادي الملكي يعمل على تصميم عدة نماذج من الأقنعة لروديغر ليروا أيها يناسب الإصابة التي تعرض لها لاعب تشيلسي السابق في عينه خلال التعادل مع شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي، واحتاج لتقطيب الجرح بـ 20 غرزة ولا يمكنه أن يفتح عينه اليوم بنسبة مائة بالمائة.

لكن مشاركته في الكلاسيكو الذي سيقام في سانتياغو برنابيو لن يعتمد على القناع بل على الرؤية في عينه اليمنى. إذا تمكن من فتحها بسلاسة ولم يواجه مشكلة في الرؤية ، فسيدخل المباراة مرتديا قناعا واقيا.

أما إذا استمرت العين في إثارة مشاكل له فسيبقى خارج القائمة رغم أن المدافع الدولي يريد المشاركة بأي ثمن.

وظل اللاعب يتدرب في صالة الألعاب الرياضية ويتعافى دون بذل الكثير من الجهد بسبب التأثير القوي الذي تعرض له في رأسه، لكن الفحوصات التي خضع لها استبعدت أي إصابة في العظام.

ويعاني روديغر من عدة إصابات وهذا ليس بالشيء الهين، لكن ذلك لن يمنعه من اللعب. ومع ذلك، يبدو أن اللاعب الألماني سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء وأن ديفيد ألابا وميليتاو سيكونان في الدفاع.

ولا شك أن غياب روديغر سيؤثر على أداء ريال مدريد، حيث يعتبره الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق أحد عناصره المهمة وجزء أساسي من التشكيلة.

ومن الجدير بالذكر أن روديغر يدرك تماما كيفية اللعب مرتديا قناع، حيث فعل ذلك على وجه التحديد ضد ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021.

وفاز برشلونة المتجدد، وسط تألق الوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي، في سبع مباريات متتالية بالليغا، ويتقاسم الصدارة برصيد 22 نقطة مع بطل إسبانيا وأوروبا، ريال مدريد.

لكن نتائجه المحبطة في دوري أبطال أوروبا طغت على بريقه المحلي، والتعادل 3-3 مع إنتر ميلان الليلة الماضية وضعه على حافة الخروج من البطولة القارية الأبرز من دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.

وحقق برشلونة فوزا واحدا في أربع مباريات بدور المجموعات، وإذا فاز إنتر على فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة المقبلة سيطيح بالفريق الكتالوني.