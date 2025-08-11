حطم القواعد.. أشرف حكيمي "يفجر" غضب باريس سان جيرمان

تسبب الحوار الأخير الذي أجراه المغربي أشرف حكيمي مع قناة ''Canal +'' في إثارة أزمة داخل جدران فريقه باريس سان جيرمان، بسبب بعض التصريحات التي أطلقها.

وفي حواره مع قناة ''Canal +''، تحدث الدولي المغربي عن العديد من الأمور التي تخص مسيرته وفريقه ومنتخب بلاده والمنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي يتنافس بها مع زميله عثمان ديمبيلي.

وأشار صحيفة "ليكيب"، إلى أن تصريحات حكيمي بشأن أحقيته في الحصول على جائزة الكرة الذهبية أثارت بعض الجدل داخل غرفة خلع ملابس سان جيرمان وبالتحديد مع ديمبيلي، والذي يعد المرشح الأبرز لنيل الجائزة، بحسب العديد من التقارير الأخيرة.

ولم تلقَ تصريحات حكيمي استحسانًا من قبل محيط ديمبيلي، خصوصا وأن الأخير قد تلقى دعما علنيا من قبل إدارة باريس سان جيرمان بشأن حصوله على الكرة الذهبية خلال هذا العام.

وأوضحت الصحيفة، أن بعض المقربين من ديمبيلي قد تفاجؤوا كثيرا بتصريحات حكيمي، على الرغم من أن بعض المصادر الخاصة باللاعب قد نفت حدوث ذلك.

فيما ذكرت صحيفة "لوباريزيان" من جانبها، أن حديث حكيمي حطم القواعد داخل الفريق، والتي تنص على أنه يجب مدح الفريق بأكمله، قبل أن يضع أي لاعب نفسه في دائرة الضوء.

وكان حكيمي صرح بأنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أكثر من أي مهاجم آخر.

وبرر النجم المغربي أحقيته بسبب معدله التهديفي وأرقامه المميزة رغم أنه لاعب دفاعي.

يذكر أن ديمبيلي قدم موسما استثنائيا مع باريس سان جيرمان، حيث سجل اللاعب 35 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة خلال 53 مشاركة مع الفريق الفرنسي في المسابقات كافة.

ويعتبر ديمبيلي هو المرشح الأبرز للحصول على الكرة الذهبية خلال هذا العام.