أمام تركي آل الشيخ.. تايسون يوجه "لكمة موجعة" لمستر بيست (فيديو)

وجه الملاكم الأسطوري مايك تايسون، "لكمة موجعة" إلى اليوتيوبر الشهير مستر بيست، خلال فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وجاء نشر الفيديو، خلال تواجد آل الشيخ في الولايات المتحدة، لحضور نزلات ملاكمة ضمن منافسات موسم الرياض.

وقبل أيام تم الإعلان رسميًا عن استضافة العاصمة السعودية الرياض لحدث "راسلمينيا" العالمي للمصارعة الحرة عام 2027.

وخلال اللقاء، قام تايسون بمفاجأة "مستر بيست" بتوجيه لكمة له في منطقة البطن، حيث علق آل الشيخ على الفيديو مازحا: "نكبنا مايك تايسون وبغا يخرب اليوم".

وتألم "مستر بيست" بشدة، نتيحة قوة اللكمة.