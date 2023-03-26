العراقي علي جاسم يتلقى عرضا رسميا من جينت البلجيكي

وقدم علي جاسم مستوى مميزا في كأس آسيا تحت 20 عامًا في الفترة بين 1 إلى 18 مارس في إندونيسيا، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة خلال مشوار أسود الرافدين إلى المباراة النهائية قبل الخسارة في النهائي 1/2 أمام منتخب البلد المنظم.

ويبلغ علي جاسم من العمر 19 عاما وهو من مواليد يناير 2004 ويرتبط بعقد مع نادي الكهرباء حتى يوليو المقبل بحسب موقع "transfermarkt".