قارئ شفاه إيطالي يكشف كلمات منافسة إيمان خليف بعد سقوطها من اللكمة الأولى

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عما بقي من أسرار غامضة للنزال الذي خاضته الملاكمة الجزائرية إيمان خليف أمام نظيرتها الإيطالية أنجيلا كاريني يوم الخميس الماضي في دور الستة عشر لمنافسات الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأكدت الصحيفة الإيطالية استنادا لما قاله قارئ شفاه محترف اليوم الأربعاء، أن أنجيلا كاريني، تفوهت ببعض الكلمات بعد الشعور بالأوجاع بعد تعرضها لأول لكمة من الجزائرية إيمان خليف قبل أن تعلن من النزال بعد 46 ثانية فقط.

وأفاد قارئ الشفاه الإيطالي إن كاريني استدارت ثم قالت "إنها تؤلم بشدة"، حينما تلقت اللكمة الأولى.

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وحققت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف يوم الخميس الماضي إنجازًا رائعًا في أولمبياد باريس 2024، عندما تأهلت لربع نهائي منافسات وزن 66 كغ بعد الفوز على الإيطالية أنجيلا كاريني في جولة استمرت 46 ثانية، قبل أن تواصل طريقها بثبات حتى النهائي.

وكانت كاريني صرحت عقب الخسارة أنها توقفت من أجل الحفاظ على حياتها وفق قولها، قبل أن تعود للاعتذار من خليف في تصريحات لصحيفة غازيتا ديلو سبورت قائلة: "أنا آسفة لخصمتي أيضًا. إذا قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها تستطيع القتال، فأنا أحترم هذا القرار".

وتخوض خليف (25 عاما) المباراة النهائية من أجل إحراز الميدالية الذهبية أمام الصينية لي يانغ يوم الجمعة 9 أغسطس 2024 في تمام الساعة 23:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وواجهت الملاكمة الجزائرية التي ضمنت التتويج بالفضية، تحديات كبرى وذلك بعد التشكيك في أهليتها الجنسية وإثارة الجدل حولها من قبل رياضيين وحتى سياسيين رغم منحها أحقية المشاركة من اللجنة الأولمبية الدولية.