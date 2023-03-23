هل تم إيقاف عملية الاستحواذ على مانشستر يونايتد؟

قد يظل مانشستر يونايتد في أيدي عائلة جليزر - بعد أن قدم صندوق إليوت مانجمنت الأمريكي عرضًا للاستحواذ على حصة أقلية في النادي.

وحسب صحيفة "ذا صن" فإن هذا سيكون منعطفًا من شأنه أن يترك العديد من مشجعي أولد ترافورد في حالة ذهول، حيث هناك شكوك متزايدة في أن البيع المخطط له يمكن أن يتم إيقافه - ما لم يتطابق مقدمو العروض مع تقييم جليزر البالغ 6 مليارات جنيه إسترليني.

وتزعم بعض التقارير أن المالكين الأمريكيين يمتلكون بالفعل 6.5 مليار جنيه إسترليني.