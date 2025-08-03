أشرس صراع في الأهلي.. "حرب باردة" بين شوبير "الكبير" والشناوي

يستعد الأهلي المصري لخوض غمار موسم شاق ملئ بالتحديات على رأسها استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي اقتنصه فريق بيراميدز في الموسم الماضي.

ويعلم متابعو كرة القدم أن حارس المرمى بمثابة "نصف قوة" الفريق وهو ما يجعل أنظار جماهير الأهلي تتجه إلى حارس مرمى وحامي عرين الفريق في الموسم المقبل.

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وحجز محمد الشناوي قائد الأهلي مقعده أساسياً في تشكيل فريقه على مدار ما يزيد عن 7 أعوام، ولكن الموسم الجديد يبدو مختلفاً في ظل صراع سيكون الأشرس داخل القلعة الحمراء مع مصطفى شوبير زميله بالفريق.

ويرصد "إرم نيوز" ملامح الصراع الشرس بين الشناوي وشوبير قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد:

انتقادات الشناوي

قدم الشناوي صاحب الـ 36 عاماً مستويات رائعة مع الأهلي على مدار عدة مواسم وكان أحد أسباب تتويجه بالألقاب، ولكن الموسم الماضي تحديداً شهد انتقادات جماهيرية واسعة لقائد الفريق.

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المحطة الأخيرة للأهلي في الموسم الماضي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالولايات المتحدة شهدت انتقادات كبيرة للشناوي في مباراة بورتو البرتغالي والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 4-4 وحمله الكثيرون مسؤولية بعض أهداف الفريق البرتغالي.

ورغم تألق الشناوي في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات إلا أن حارس الأهلي يجد نفسه دائماً في مواجهة انتقادات شرسة.

تألق شوبير

تحمل جماهير الأهلي ذكريات رائعة للحارس مصطفى شوبير صاحب الـ 25 عاماً والذي لا يشارك باستمرار في ظل هيمنة الشناوي على العرين الأحمر.

وتبقى بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023 – 2024 أحد أهم إنجازات شوبير بعدما لعب 9 مباريات متتالية محافظاً على شباك فريقه بعد إصابة الشناوي في الكتف خلال كأس الأمم الأفريقية.

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ولعب مصطفى شوبير 50 مباراة، وخرج بشباك نظيفة خلال 30 لقاء وهو معدل رائع بخلاف أنه استقبل 27 هدفاً في باقي المباريات رغم قلة خبراته.

معركة خارج الملعب

الصراع ليس فقط داخل المستطيل الأخضر فهناك معركة شرسة خارج الملعب يدخل طرفاً بها الإعلامي أحمد شوبير والد مصطفى حارس الأهلي وأحد المقربين بشدة من إدارة القلعة الحمراء.

وتناول أحمد شوبير خطأ الشناوي في مباراة الملعب التونسي بمعسكر إعداد الأهلي والذي أسفر عن هدف الفريق التونسي خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 4-1.

وبحسب قناة "أون سبورت" فإن الشناوي اشتكى لمحمد يوسف المدير الرياضي من انتقادات أحد الإعلاميين البارزين المقربين من النادي له بصفة مستمرة.

وتطرق الأمر بحسب مصادر مطلعة داخل النادي أن الشناوي بوصفه قائد للفريق اشتكى من بعض المشاكل التي تناولتها قناة الأهلي وهي منصة رسمية تعبر عن النادي مثل تعديل عقود بعض اللاعبين.