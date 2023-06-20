نادي الاتحاد ينهي ارتباطه مع طارق حامد

ويقترب الاتحاد من الإعلان عن صفقة كانتي كثاني صفقات العميد الرسمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع كريم بنزيما.

وتشير التقارير الواردة من السعودية إلى أنه في حال تعاقد اتحاد جدة مع "كانتي" سيكون رحيل طارق حامد احتمالًا كبيرًا للغاية.

ويمتد عقد طارق حامد، مع نادي الاتحاد حتى نهاية الموسم المقبل 2024.

وتوج طارق حامد، مع اتحاد جدة، بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر.

وارتبط اسم طارق حامد بالعودة إلى الزمالك مرة أخرى، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى دخول نادي بيراميدز على خط المفاوضات مع لاعب الوسط المصري.