نادي الاتحاد ينهي ارتباطه مع طارق حامد
أنهى نادي الاتحاد السعودي ارتباطه بالدولي المصري طارق حامد لاعب الفريق، وقرر فسخ التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وكان طارق حامد، قد انضم إلى نادي الاتحاد السعودي مطلع الموسم المنصرم في صفقة انتقال حر.
ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية تقريرًا قالت فيه، إن نادي الاتحاد أنهى ارتباطه بالثنائي البرتغالي هيلدر كوستا عقب انتهاء إعارته رسميا، والمصري طارق حامد.
بينما ستحدد فترة العلاج والتأهيل مصير المصري أحمد حجازي عقب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي دفعت لدراسة استبعاده مؤقتا في الميركاتو الصيفي.
واستقر مسؤولو الاتحاد على فسخ التعاقد مع طارق حامد بصورة ودية حيث يتبقى له موسم واحد في عقده مع "العميد".
ويقترب الاتحاد من الإعلان عن صفقة كانتي كثاني صفقات العميد الرسمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع كريم بنزيما.
وتشير التقارير الواردة من السعودية إلى أنه في حال تعاقد اتحاد جدة مع "كانتي" سيكون رحيل طارق حامد احتمالًا كبيرًا للغاية.
ويمتد عقد طارق حامد، مع نادي الاتحاد حتى نهاية الموسم المقبل 2024.
وتوج طارق حامد، مع اتحاد جدة، بلقبي الدوري السعودي وكأس السوبر.
وارتبط اسم طارق حامد بالعودة إلى الزمالك مرة أخرى، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى دخول نادي بيراميدز على خط المفاوضات مع لاعب الوسط المصري.