أسماء كبيرة.. 3 مرشحين لمنصب المدير الرياضي في الهلال السعودي

وضعت إدارة نادي الهلال السعودي 3 أسماء كبيرة على طاولتها للتفاوض معهم ليتولى أحدهم منصب المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الهلال دخلت في مفاوضات قوية مع بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، لتولي المنصب ذاته في النادي السعودي، ولكنه قرر رفض العرض والبقاء مع الفريق الإيطالي.

ويستمر أوسيليو في إنتر منذ عام 1998 وتدرج في المناصب المختلفة حتى وصل للمدير الرياضي في عام 2014.

وبحسب ما ذكرته ذكرته منصة "internazionale"، فإن نادي الهلال، يتفاوض حاليا مع 3 أسماء أخرى، لتولي منصب المدير الرياضي بالفريق خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها الإسباني مونشي، المدير الرياضي الحالي لنادي أستون فيلا الإنجليزي.

كما أشار التقرير إلى أن الهلال فتح باب التفاوض أيضًا مع الإنجليزي بول ميشتيل، المدير الرياضي السابق لنادي نيوكاسل يونايتد، كما دخل البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي لنادي بنفيكا، ضمن الأسماء المطروحة كذلك لتولي المهمة في حال فشل المفاوضات مع الخيارات الأخرى.

وغادر فهد المفرج منصبه بعد تعرضه لانتقادات قوية من جماهير الهلال، خصوصًا عقب فشل الإدارة السابقة في إبرام صفقات مؤثرة قبل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وتسعى الإدارة الجديدة برئاسة نواف بن سعد إلى التعاقد مع مدير رياضي أجنبي يمتلك خبرة أوروبية، استجابةً لرغبة الجماهير التي تطالب بمرحلة أكثر قوة على صعيد التعاقدات وتنظيم العمل الإداري.

ويحتل الهلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط.. بينما يتصدر النصر الترتيب بالعلامة الكاملة بالتساوي مع الاتحاد.