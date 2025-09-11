النصر السعودي ينقض على نجم برشلونة الشاب

بدأ نادي النصر السعودي في اتصالات مع ممثلين عن النجم الإسباني الواعد لنادي برشلونة مارك بيرنال للتعاقد معه في الفترة المقبلة ضمن قائمة أهدافه للتعاقدات الخاصة بالمواليد أي اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما.

ويملك النصر السعودي فرصة لإضافة نجم أجنبي جديد لصفوفه وذلك بعد أن وضع لاعب الوسط الدفاعي الدولي لمنتخب إسبانيا للشباب ضمن أولوياته للتعاقدات المقبلة وفقا لما أوردته تقارير إخبارية قريبة من النصر.

ويُعد مارك بيرنال أحد أبرز المواهب الصاعدة من أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة لنادي برشلونة، ومنحه الألماني هانزي فليك، مدرب الفريق الأول في بداية الموسم الماضي الفرصة ليخوض أول مبارياته في الدوري الإسباني.

وتعرض بيرنال لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي وسط الموسم الماضي أبعدته عن الملاعب حتى الآن، فيما تتحدث بعض التقارير عن قرب عودته إلى الملاعب من جديد.

وخلال مباراة بالجولة الثالثة بين برشلونة ورايو فاليكانو، تلقى مارك بيرنال إصابة قوية، بقطع في الرباط الصليبي ليركن للراحة لمدة فاقت حتى الآن العام.

وقال تقرير نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية إن مارك بيرنال (18 عاما) الذي يقترب من العودة إلى الملاعب مرشح ليكون الصفقة المقبلة لنادي النصر لكنها لم توضح ما إذا كان اللاعب "الجوكر" في الدفاع والوسط سيلتحق برفاق رونالدو في الفترة الحالية أم في انتقالات يناير 2026.

ويرتبط بيرنال، الذي لعب في "لاماسيا" مع كل من باو كوبارسي ولامين يامال، مع برشلونة بعقد مع النادي الكاتالوني حتى نهاية يونيو 2026.

وخاض لاعب الوسط الدفاعي مع الفريق الأول لبرشلونة 3 مباريات في بداية الموسم الماضي قبل أن تبعده إصابة الأربطة المتقاطعة عن الملاعب.

وشارك بيرنال للمرة الأولى مع البارسا في مسابقة الليغا على ملعب ميستايا في فالنسيا، ولم يخسر أي كرة خلال مشاركته في 71 دقيقة هي الفترة التي شارك فيها.