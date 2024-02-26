مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الهلال يلاقي الاتفاق، وجيرونا يواجه رايو فاليكانو.
تقام، اليوم الإثنين، مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية، والدوري السعودي.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري الإسباني:
جيرونا VS رايو فاليكانو، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 3.
الدوري الإيطالي:
روما VS تورينو، الساعة 20:30، على قناة AD SPORTS Premium 1.
فيورنتينا VS لاتسيو، الساعة 22:45، على قناة AD SPORTS Premium 1.
الدوري السعودي:
الاتفاق VS الهلال، الساعة 17:00، على قناتي SSC1 SD، وSSC1 HD.
الاتحاد VS الوحدة، الساعة 20:00، على قناتي SSC1 SD، وSSC1 HD.