مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام، اليوم الإثنين، مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية، والدوري السعودي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

جيرونا VS رايو فاليكانو، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الإيطالي:

روما VS تورينو، الساعة 20:30، على قناة AD SPORTS Premium 1.

فيورنتينا VS لاتسيو، الساعة 22:45، على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري السعودي:

الاتفاق VS الهلال، الساعة 17:00، على قناتي SSC1 SD، وSSC1 HD.

الاتحاد VS الوحدة، الساعة 20:00، على قناتي SSC1 SD، وSSC1 HD.