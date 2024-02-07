مشادة بين مهدي طارمي ولاعبي منتخب قطر (فيديو)

دخل مهدي طارمي، نجم منتخب إيران، في مشادة قوية مع لاعبي المنتخب القطري، الذين اعترضوا على حديث اللاعب مع أحد المشجعين في المدرجات، عقب مواجهة المنتخبين في قبل نهائي كأس آسيا 2023.

ووفقا للفيديوهات المتداولة، ظهر طارمي وهو يتوجه للحديث مع مشجع قطري بشكل عنيف، ليجتمع حوله لاعبو المنتخب القطري ويحاولون إبعاده عن المدرجات، لتحدث مناوشات بين اللاعبين.