مشادة بين مهدي طارمي ولاعبي منتخب قطر (فيديو)
دخل مهدي طارمي، نجم منتخب إيران، في مشادة قوية مع لاعبي المنتخب القطري، الذين اعترضوا على حديث اللاعب مع أحد المشجعين في المدرجات، عقب مواجهة المنتخبين في قبل نهائي كأس آسيا 2023.
ووفقا للفيديوهات المتداولة، ظهر طارمي وهو يتوجه للحديث مع مشجع قطري بشكل عنيف، ليجتمع حوله لاعبو المنتخب القطري ويحاولون إبعاده عن المدرجات، لتحدث مناوشات بين اللاعبين.
وتأهل المنتخب القطري إلى نهائي بطولة كأس آسيا، إثر تغلبه على نظيره الإيراني (3-2) في المباراة التي أقيمت بينهما، يوم الأربعاء، على استاد الثمامة في الدور قبل النهائي من البطولة.
أحرز أهداف المنتخب القطري كل من جاسم جابر وأكرم عفيف والمعز علي في الدقائق 18 و43 و81، بينما سجل للمنتخب الإيراني كل من سردار ازمون وعلي رضا جهانبخش من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و51.
وضرب المنتخب القطري موعدا مع نظيره الأردني في نهائي البطولة، يوم السبت المقبل.