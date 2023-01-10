رسميا.. هوغو لوريس يعتزل اللعب الدولي

أعلن الحارس هوغو لوريس، قائد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018، اعتزاله الدولي في سن 36 عاما، اليوم الإثنين.

وخاض لوريس 145 مباراة مع منتخب فرنسا، وهو رقم قياسي في الفترة من 2008 إلى 2022، وقاد الفريق 121 مرة وهو رقم قياسي أيضا.

وظهر لوريس لأول مرة دوليا في 2008 وشارك في بطولة أوروبا في أعوام 2012 و2016 و2020 بالإضافة إلى كأس العالم 2010 و2014 و2018 و2022.