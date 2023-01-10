رسميا.. هوغو لوريس يعتزل اللعب الدولي
أعلن الحارس هوغو لوريس، قائد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018، اعتزاله الدولي في سن 36 عاما، اليوم الإثنين.
وخاض لوريس 145 مباراة مع منتخب فرنسا، وهو رقم قياسي في الفترة من 2008 إلى 2022، وقاد الفريق 121 مرة وهو رقم قياسي أيضا.
وظهر لوريس لأول مرة دوليا في 2008 وشارك في بطولة أوروبا في أعوام 2012 و2016 و2020 بالإضافة إلى كأس العالم 2010 و2014 و2018 و2022.
وقاد لوريس فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، قبل أن يقودها مرة أخرى إلى النهائي هذا العام في قطر حين خسرت أمام الأرجنتين.
وقال لوريس في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية: "يأتي وقت يتعين عليك فيه تسليم الشعلة لجيل جديد".
وأضاف: "لطالما قلت مرارا وتكرارا إن المنتخب الفرنسي لن يقف على لاعب بعينه. علينا جميعا التأكد من استمرار تألقه وسأبدأ بنفسي".
وتابع لاعب توتنهام: "الفريق قادر على استكمال المسيرة، وهناك أيضا الحارس مايك ماينان في كامل الجاهزية".
وأتم: "أفضل الاعتزال في قمة عطائي. هناك أيضا أسباب عائلية. أشعر بالحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت مع زوجتي وأولادي".
وأعلن غاريث بيل زميل لوريس السابق في توتنهام هوتسبير اعتزاله كرة القدم، اليوم الاثنين.