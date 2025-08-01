نجم بروكسي.. من هو "شبيه محمد صلاح" الذي دمر الزمالك بثلاثية؟ (صور)

أثار اللاعب عمار فارس، نجم فريق بروكسي، موجة من الجدل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في المباراة الودية التي جمعت فريقه بنادي الزمالك، حيث لفت الأنظار بشدة بسبب التشابه الكبير بينه وبين النجم المصري العالمي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

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وانتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريقَي الزمالك وبروكسي مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي بالعاصمة الإدارية، بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف واحد، في لقاء أقيم ضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد.

تقدم فريق بروكسي مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر اللاعب عمرو مرعي، قبل أن يعادل عبد الحميد معالي للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، عاد بروكسي للسيطرة بعد أن أضاف وليد عطية الهدف الثاني في الدقيقة 63، ثم أكد حسن موسى تفوق فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 لصالح بروكسي.

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جدل حول "شبيه محمد صلاح"

اللاعب عمار فارس، نجم فريق بروكسي، كان حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة بسبب التشابه الكبير بينه وبين النجم المصري الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وتداول نشطاء على منصات التواصل صورًا للاعب فارس، حيث لفت التشابه بينه وبين صلاح انتباه المتابعين.

فور انتشار صور اللاعب خلال المباراة، تداولها الآلاف من المستخدمين الذين أبدوا دهشتهم من درجة التشابه اللافتة بين فارس وصلاح، سواء في ملامح الوجه أو حتى في بعض الحركات على أرض الملعب، مما دفع البعض إلى وصفه بـ"شبيه صلاح".

يذكر أن عمار فارس لعب دورًا مؤثرًا في فوز فريقه على الزمالك بثلاثية مقابل هدف.