تأثير تشابي ألونسو.. رقم خرافي في انطلاقة ريال مدريد بالدوري الإسباني

كتب – نور الدين ميفراني

حقق ريال مدريد انطلاقة جيدة في الدوري الإسباني تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو بعد انتصارين متتاليين أمام أوساسونا 1-0، وريال أوفييدو 3-0 ليحقق العلامة الكاملة بعد جولتين برفقة كلٍّ من برشلونة وفياريال وخيتافي وأتلتيك بلباو.

وتحسن أداء ريال مدريد دفاعيًّا، حيث لم يتلق أي هدف، كما أن هجوم الفريق يسجل، وخصوصا النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برفقة مهاجم فياريال الكندي تاغون بوشنان بثلاثة أهداف.

وكان دفاع ريال مدريد مصدر مشاكل الفريق الموسم الماضي، في ظل الإصابات وتراجع مستوى عدة لاعبين، لكن الصفقات الجديدة حسنت الأداء، وخصوصًا قلب الدفاع الجديد الإسباني دين هويسن والظهير الأيسر ألفارو كاريراس.

ولكن إذا كان هناك ما يميز فريق ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، فهو قدرته على الضغط دون الكرة، وهو أمر لم يكن فعالًا تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقد أقرّ المدرب الإيطالي نفسه بأنه لم يرَ الفريق مستعدًّا للضغط طوال المباراة، وبدا مرتاحًا مع ريال مدريد في منطقة دفاعية منخفضة لفترات طويلة، لكن يبدو أن تشابي يريد وضع حدٍّ لذلك، والإحصائيات تُثبت ذلك، ريال مدريد في الليغا يعتبر هو الفريق الذي يستعيد أكبر عدد من الكرات في نصف ملعب الخصم (84 مرة)، متقدمًا بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني (برشلونة، برصيد 61 مرة).

يركّز اللاعبون على هذه النقطة بشدة، على سبيل المثال، يُعدّ الفرنسي تشواميني، وهو عنصر أساسي في هذا الضغط، حلقة وصل بين الدفاع وخط الوسط، ويُمثّل معيارًا لهذا الضغط العالي، وقال: "لدينا توازن جيد بين هجومنا ودفاعنا، أهم شيء الآن هو استعادة الكرة إلى أقصى حدّ ممكن من الأمام لخلق الفرص. ليس كلُّ شيءٍ مثاليًّا، لكننا سنواصل التحسن. إذا استعدنا الكرة في نصف ملعب الخصم، فسيكون التسجيل أسهل".

في الهجوم، الأمور تتحرك ببطء، لكنها تتحرك، ريال مدريد هو ثاني أكثر الفرق استحواذًا على الكرة (67%، متفوقًا عليه فقط برشلونة بنسبة 76%)، وقد سدد 42 تسديدة إجمالًا (بما في ذلك التسديدات التي تم التصدي لها) و14 تسديدة على المرمى، وسجل أربعة أهداف، بمعدل هدفين في المباراة الواحدة، أمام أوساسونا بدا الفريق أكثر تحفظًا، لكن في ملعب "تارتيري" سدد 10 مرات بين القائمين والعارضة، ولولا تألق الحارس إيسكانديل لكان الفارق أكبر على أوفييدو.

لكن إذا كان هناك ما يميز ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو حتى الآن، فهو الجانب الدفاعي: الفريق حافظ على شباكه نظيفة في مباراتين من أصل مباراتين، وقبل كل شيء أظهر سيطرة كبيرة وردَّ فعل قويًّا في الضغط، وهو أمر لم يُشاهَد منذ وقت طويل في صفوف "الميرنغي".