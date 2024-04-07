ليفربول يتخذ خطوة حاسمة تجاه مدربه الجديد

كشف الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا عن تطور مهم بشأن سعي ليفربول إلى التعاقد مع المدرب روبن أموريم.

وكتب سيبولفيدا أن ليفربول سيجتمع مع وكيل روبن أموريم، الأسبوع المقبل، وسيحاول التوصل إلى اتفاق بشروط شخصية.

وأوضح الصحفي أن أموريم البالغ من العمر 39 عامًا يريد خلافة يورغن كلوب في أنفيلد.

وأعلن الألماني كلوب أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي للحصول على الراحة.

ويتردد أن لدى أموريم عقدًا جزائيًا يقضي بحصول النادي على 100 مليون يورو مقابل فسخ العقد مع سبورتينغ لشبونة.