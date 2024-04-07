ليفربول يتخذ خطوة حاسمة تجاه مدربه الجديد
كشف الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا عن تطور مهم بشأن سعي ليفربول إلى التعاقد مع المدرب روبن أموريم.
وكتب سيبولفيدا أن ليفربول سيجتمع مع وكيل روبن أموريم، الأسبوع المقبل، وسيحاول التوصل إلى اتفاق بشروط شخصية.
وأوضح الصحفي أن أموريم البالغ من العمر 39 عامًا يريد خلافة يورغن كلوب في أنفيلد.
وأعلن الألماني كلوب أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي للحصول على الراحة.
ويتردد أن لدى أموريم عقدًا جزائيًا يقضي بحصول النادي على 100 مليون يورو مقابل فسخ العقد مع سبورتينغ لشبونة.
وأموريم هو المرشح المفضل ليحل محل كلوب بعد أن أعلن تشابي ألونسو البقاء مع باير ليفركوزن.
ويوجد أيضًا المدب الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون، لكن يُعتقد، الآن على نطاق واسع، أن البرتغالي أموريم هو الخيار الأول حاليًا.
سيكون الصيف المقبل مهمًا لليفربول وللمدير الرياضي الجديد ريتشارد هيوز، علمًا بأن النادي يكافح حاليًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن عقد أموريم مع لشبونة يتنهي، في يونيو 2026، علمًا بأنه يدير الفريق منذ 2020.
وأدار أموريم الفريق البرتغالي 205 مباريات فاز في 143، وتعادل 31 مرة، وخسر 31 مرة.