رغم أدائه المتراجع.. مهاجم ريال مدريد يظهر في إعلان مثير برفقة زوجته (صور)

فاجأ البرازيلي الشاب إندريك جماهير ريال مدريد بظهوره في إعلان دعائي مثير جمعه بزوجته المؤثرة غابرييلي ميراندا، لحساب إحدى شركات الملابس الرياضية العالمية.

ورغم غيابه المتوقع عن كأس العالم للأندية 2025 بسبب إصابة في أوتار الركبة، وما رافق ذلك من انتقادات لأدائه المتراجع، اختار المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا أن يلفت الأنظار خارج المستطيل الأخضر.

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وكان ريال مدريد أعلن رسميًا أن إندريك يعاني من إصابة في وتر الركبة اليمنى تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، وهي المواجهة التي خرج منها في الدقيقة 58.

الإصابة ستُبعده مبدئيًا لما يقارب الشهرين، ما يعني غيابه عن مونديال الأندية المقرر في 18 يونيو، الذي سيشهد ظهور ريال مدريد ضد الهلال السعودي، وربما أول ظهور رسمي للمدرب المنتظر تشابي ألونسو.

إعلان مثير

ظهر إندريك مع زوجته في إعلان لأحد شركات الملابس الرياضية العالمية، فقد تم نشر صور لهما وهما يرتديان بعض ملابس تلك الشركة.

الإعلان الجديد أثار تفاعلًا واسعًا، خاصة أنه يأتي بعد أيام من خروج ريال مدريد خالي الوفاض هذا الموسم من كل البطولات الكبرى.

قصة حب بدأت بمباراة

خارج الملاعب، يعيش إندريك قصة حب لافتة مع زوجته غابرييلي، التي تكبره بثلاثة أعوام، والتي التقاها في أحد مراكز التسوق عام 2022.

العلاقة التي بدأت برهان على فوز ناديها المفضل كويابا، تطورت سريعًا وانتهت بزواج مفاجئ أُعلن عنه في سبتمبر الماضي.

غابرييلي، التي تملك قاعدة جماهيرية واسعة على إنستغرام وتيك توك، تُعرف بترويجها للمنتجات الفاخرة وأسلوب حياتها المرتبط بالقيم المسيحية، إذ تضع عبارة "عاشقة ليسوع" على حساباتها الرسمية.

الأنظار لم تتجه فقط نحو الإعلان، بل أيضًا إلى تفاصيل عقد الزواج غير التقليدي بين الثنائي.

العقد يتضمن بنودًا غير مألوفة، مثل حظر استخدام كلمات شائعة كـ"نعم" و"جميل"، وفرض استخدام تعبير "أحبك" بشكل إلزامي، كما يمنع اكتساب عادات سيئة أو إجراء تغييرات جذرية في الشخصية.