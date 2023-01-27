برايتون يرفض 60 مليون جنيه إسترليني من آرسنال لشراء مويسيس كايسيدو
كشفت صحفية "ديلي ميل" أن برايتون رفض عرضا بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من آرسنال لشراء الإكوادوري مويسيس كايسيدو.
وحسب الصحيفة فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما على استعداد لتسليم طلب الانتقال لفرض الانتقال إلى آرسنال أو تشيلسي حيث رفض برايتون عرضا من آرسنال بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.
وأكدت الصحيفة أن كايسيدو يدرس خياراته مع إمكانية تقديم طلب انتقال لإتمام رحيله عن برايتون.
ويبقى أن نرى ما إذا كان كايسيدو في حالة مناسبة لمواجهة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.
وأكدت "ديلي ميل" أن برايتون رفض عرض آرسنال ويريد الحصول على عرض بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل كايسيدو.
ونجح تشيلسي في ضم ميخايلو مودريك في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الذي كان هدفا مهما لآرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا.
ويبقى أن نرى ما إذا كان تشيلسي سينجح في التفوق على آرسنال في صفقة كايسيدو.
ويحرص آرسنال على التعاقد مع لاعب خط وسط جديد لضمان عدم خسارة فرص التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع افتقار الغانرز للقوة في العمق في هذا المركز.
وكان غرانيت تشاكا وتوماس بارتي استثنائيين هذا الموسم، بينما من المقرر أن يتغيب محمد النني لفترة بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء التدريبات.
ويبرز ديكلان رايس كواحد من أهم أهداف آرسنال الصيفية، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ويستهام في نهاية الموسم، لكن آرسنال حريص على تعزيز صفوفه الآن.
وانضم كايسيدو من يرشكوت البلجيكي إلى برايتون في يناير 2022، وشارك مع الفريق في 31 مباراة سجل فيها هدفين وصنع هدفا ويرتبط بعقد مع الفريق حتى 2025.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة من 19 مباراة ويتقدم بـ5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي لعب 20 مباراة.