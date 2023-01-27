برايتون يرفض 60 مليون جنيه إسترليني من آرسنال لشراء مويسيس كايسيدو

ويبقى أن نرى ما إذا كان تشيلسي سينجح في التفوق على آرسنال في صفقة كايسيدو.

ويحرص آرسنال على التعاقد مع لاعب خط وسط جديد لضمان عدم خسارة فرص التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع افتقار الغانرز للقوة في العمق في هذا المركز.

وكان غرانيت تشاكا وتوماس بارتي استثنائيين هذا الموسم، بينما من المقرر أن يتغيب محمد النني لفترة بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء التدريبات.

ويبرز ديكلان رايس كواحد من أهم أهداف آرسنال الصيفية، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ويستهام في نهاية الموسم، لكن آرسنال حريص على تعزيز صفوفه الآن.