خطة ريال مدريد من أجل تقديم العرض الرسمي لضم مبابي
كشفت صحيفة "آس" عن الخطة التي وضعها نادي ريال مدريد من أجل تقديم عرضه الرسمي لضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والذي لم يجدد تعاقده حتى الآن، وسيصبح لاعبا حرا بداية من يناير المقبل.
ويستهدف الريال التعاقد مع مبابي منذ أن كان لاعبا في صفوف موناكو، قبل أن ينتقل إلى سان جيرمان.
ورفض مبابي كل محاولات تجديد عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، ليصبح من حقه الرحيل مجانا بعد نهاية الموسم الحالي، والتوقيع مجانا في يناير المقبل للنادي الذي يريد.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "ريال مدريد يثق بأن النجم الفرنسي سيصمد حتى الأول من يناير المقبل دون التجديد مع باريس سان جيرمان، وسيقدم له الميرنغي عرضًا اعتبارًا من ذلك التاريخ، لكن إذا لم يستجب قبل 15 يناير، فسيكون إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، هو الهدف القادم للفريق".
وأضاف التقرير: "تعتبر هذه الفترة الممتدة على مدى 15 يومًا أكثر من كافية لكي يتخذ النجم الباريسي موقفًا نهائيًا، في الواقع، إذا انقضى عام كيليان دون توقيع تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، فإن ذلك يعتبر أفضل إشارة على أن هذه المرة قد تكون الأمور جادة".
الخطة البديلة
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيلجأ لخطة بديلة حال عدم رد مبابي عرض النادي، موضحة: "إذا قاوم مبابي الاقتراح ولم يقرر مصيره بعد 15 يناير، سيغلق ريال مدريد فصل مبابي ويفعل خطته البديلة، بالاتجاه نحو النجم النرويجي هالاند، الذي سيوافق بكل سرور على الاجتماع مجددًا بصديقه جود بيلينغهام، حيث لعبا معا سابقا في بروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى أنه سعيد بثقافة إسبانيا ويمتلك منزلًا في ماربيا ويتواجد هناك دائما كلما منحه بيب غوارديولا يومين من الراحة".
وانتقل هالاند إلى صفوف "السيتي" في صيف 2022 بعقد يمتد خمس سنوات، ليظل في الفريق حتى صيف 2027، لكن تحدثت تقارير عن وجود شرط جزائي في عقد اللاعب يسمح له بالرحيل بعد انتهاء الموسم الحالي.
ولم يعلن مانشستر سيتي أو أي من ممثلي اللاعب هالاند وجود أي شروط جزائية، ولم يتم الكشف عن تفاصيل العقد حتى الآن.
واختتم التقرير: "الواقع يقول إن السنوات تمر على الجميع، وفي الـ20 من الشهر الجاري، سيحتفل كيليان مبابي بعيد ميلاده الـ25، إنها سن مختلفة تمامًا عن الـ18 التي وصل بها فينيسيوس ورودريغو وفالفيردي وكامافينغا، أو الـ19 لبيلينغهام، أو الـ21 لميليتاو وبنزيما، أو حتى الـ24 لكريستيانو رونالدو، كيليان لم يعد طفلاً".
منذ بداية الموسم الحالي شارك مبابي في 18 مباراة مع سان جيرمان بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفا وصنع هدفين.
كما بات النجم الباريسي أيضا ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الفرنسي بتسجيله 179 هدفا.