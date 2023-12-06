خطة ريال مدريد من أجل تقديم العرض الرسمي لضم مبابي

كشفت صحيفة "آس" عن الخطة التي وضعها نادي ريال مدريد من أجل تقديم عرضه الرسمي لضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والذي لم يجدد تعاقده حتى الآن، وسيصبح لاعبا حرا بداية من يناير المقبل.

ويستهدف الريال التعاقد مع مبابي منذ أن كان لاعبا في صفوف موناكو، قبل أن ينتقل إلى سان جيرمان.

ورفض مبابي كل محاولات تجديد عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، ليصبح من حقه الرحيل مجانا بعد نهاية الموسم الحالي، والتوقيع مجانا في يناير المقبل للنادي الذي يريد.