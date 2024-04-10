غوارديولا ينتقد عشب ملعب "سانتياغو برنابيو"
وجَّه بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، انتقادًا بشأن العشب الخاص بملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل فريق ريال مدريد، بعد المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء.
وتبادل ريال مدريد ومانشستر سيتي التقدم في النتيجة قبل أن يتعادلا 3-3 في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ووصف غوارديولا ملعب "سانتياغو برنابيو" المُجدّد بـ"المذهل" بعد مشاهدة سقفه القابل للطي لأول مرة في مباراة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكنه انتقد حالة الملعب.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن غوارديولا قال عقب المباراة بين الفريقين: "أُحب مشاهدة السماء، والملعب رائع، لكن عليهم فقط الاهتمام بالعشب، هذا هو الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى تحسين، والخطوة التالية التي يجب على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، التركيز عليها هي صنع ملعب جيد، كما كان الحال دائمًا مع ريال مدريد".
كما أكد رودري هيرنانديز، لاعب وسط مانشستر سيتي، على سوء حالة الملعب، قائلاً: "لم يكن جيدًا، خاصةً لأسلوب لعبنا، لقد أضر بنا قليلاً".
ووفقًا للصحيفة، فقد لُوحظ أن العشب لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة، حيث قام عمال الملعب بمعالجته بعد انتهاء اللقاء.
وتقام مباراة العودة على ملعب سيتي، حامل اللقب، يوم 17 أبريل الجاري، وسيتجه ريال مدريد لملعب الاتحاد بذكريات سيئة بعدما خسر 4-صفر في إياب قبل نهائي العام الماضي ليواصل فريق المدرب بيب غوارديولا مشواره ويفوز باللقب القاري للمرة الأولى.