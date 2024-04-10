غوارديولا ينتقد عشب ملعب "سانتياغو برنابيو"

وجَّه بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، انتقادًا بشأن العشب الخاص بملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل فريق ريال مدريد، بعد المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء.

وتبادل ريال مدريد ومانشستر سيتي التقدم في النتيجة قبل أن يتعادلا 3-3 في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووصف غوارديولا ملعب "سانتياغو برنابيو" المُجدّد بـ"المذهل" بعد مشاهدة سقفه القابل للطي لأول مرة في مباراة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكنه انتقد حالة الملعب.