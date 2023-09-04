ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي (فيديو)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على نظيره لوس أنجلوس، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، فجر يوم الاثنين، بالدوري الأمريكي.

ولم يسجل ميسي أهداف مباراة اليوم ولكنه صنع هدفين رائعين لزملائه قاد بهما الفريق لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وسجل إنتر ميامي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 14 عن طريق لاعبه فارياس.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز جوردي ألبا فوز إنتر ميامي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 52، بعد صناعة رائعة من ميسي.