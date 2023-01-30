مصدران: دويتشه بنك مهتم بتمويل الدوري الإيطالي
دويتشه بنك لا يزال في مراحله الأولى مقارنة بموقف منافسيه جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس.
قال شخصان مطلعان إن دويتشه بنك مهتم بتمويل الشق الإعلامي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، على غرار منافسيه جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس، اليوم الإثنين.
ورفض دويتشه بنك التعليق على الأمر بعد طلب من رويترز.
وكانت مصادر قد أخبرت رويترز الأسبوع الماضي بأن الشق الإعلامي للمسابقة جذب اهتمام المصرفيين الأمريكيين.
وقال شخصان إن اهتمام دويتشه بنك لا يزال في مراحله الأولى مقارنة بموقف منافسيه الأمريكيين اللذين راسلا بالفعل رابطة الدوري.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلو 20 ناديا تتألف منها الرابطة في 24 فبراير شباط المقبل؛ لمناقشة العروض المقدمة للمساعدة في تطوير الحقوق الإعلامية للمسابقة.