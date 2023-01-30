مصدران: دويتشه بنك مهتم بتمويل الدوري الإيطالي

قال شخصان مطلعان إن دويتشه بنك مهتم بتمويل الشق الإعلامي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، على غرار منافسيه جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس، اليوم الإثنين.

ورفض دويتشه بنك التعليق على الأمر بعد طلب من رويترز.

وكانت مصادر قد أخبرت رويترز الأسبوع الماضي بأن الشق الإعلامي للمسابقة جذب اهتمام المصرفيين الأمريكيين.