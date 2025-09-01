تعليق ناري.. نجل مدرب الهلال يسخر من بيولي وإنتر ميلان (صورة)

أثار لورينزو نجل مدرب الهلال السعودي سيموني إنزاغي موجة من التفاعلات على منصات التواصل بعدما نشر صورة على حسابه على موقع "إنستغرام" بعد وقت قصير من مباراة فريق والده سابقا، إنتر ميلان في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

ومُني إنتر ميلان، وصيف بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضي بالخسارة أمام أودينيزي أمس الأحد في الجولة الثانية من المسابقة (2 ـ 1) في مفاجأة كبرى لفريق المدرب الروماني كريستيان كيفو.

لورينزو إنزاغي، الطفل البالغ من العمر 12 عاما، والذي بدأ مشواره في أكاديمية إنتر ميلان قبل انتقاله في بداية موسم 2025 ـ 2026 إلى الهلال السعودي نشر على حسابه على منصة "إنستغرام" صورة أثارت الكثير من الجدل وردود الأفعال عندما أبدى تشفيه في خسارة إنتر ميلان فريقه وفريق والده السابق.

وسخر نجل إنزاغي من مدرب إنتر ميلان كريستيان كيفو بعد الخسارة الأولى لإنتر في الدوري والتي جاءت بعد فوزه الأسبوع الماضي في افتتاح منافسات موسم 2025 ـ 2026 على تورينو (5 ـ 0).

وسخر لورينزو إنزاغي أيضا من المدرب السابق لنادي النصر السعودي سيتفانو بيولي الذي يتولى حاليا تدريب فيورنتينا، وذلك بعد تعثره في الجولة الثانية أمام تورينو (0 ـ 0).

ونشر إنزاغي الإبن صورة مقتطعة من نتيجتي مباراتي إنتر ميلان وفيورنتينا على التوالي أمام أودينيزي وتورينو وكتب بعض العبارات المصحوبة برموز تعبيرية تحيل إلى السخرية والتشفي.

وكتب لورينزو: "يالها من شفقة تجاه الروماني والقسّ بيولي، لا أشاهد لكن أتشاءم وأستمتع".

ولم يكتف نجل مدرب الهلال بذلك بل وضع شعار النادي السعودي الذي يدربه والده أسفل الصورة.

ويعد الطفل البالغ من العمر 12 عاماً من اللاعبين الذين انضموا لأكاديمية الهلال بعد قدوم والده سيموني إنزاغي لتدريب الفريق الأول.

وولد لورينز في إيطاليا عام 2013، وهو إبن الإيطالية غايا لوكارييلو البالغة 42 عاماً وهي الزوجة الثانية لمدرب الهلال التي بدأت علاقتهما في 2010 وتزوجها في 2018.