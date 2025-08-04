مع أنباء اقترابه من الهلال.. هل ودع داروين نونيز جماهير ليفربول؟ (صور)

عزّز النجم الأروغواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي الشكوك بشأن رحيل وشيك عن صفوف فريقه بعد مباراة فريقه الإعدادية اليوم الاثنين أمام أتلتيك بلباو الإسباني.

ومع تزايد الأنباء حول انتقاله إلى الهلال السعودي، نشر داروين نونيز مساء اليوم صورا على حسابه الرسمي على منصة "إكس" من مشاركته في مباراة بلباو، لكنه أشعل عاصفة من التساؤلات وردود الأفعال حول ما إذا كانت تلك الصور هي الأخيرة له بالقميص الأحمر.

ظهر النجم البالغ من العمر 25 عاما في 3 صور وكأن ملامحه تشير إلى توديع جماهير ليفربول، إذ بدا في إحدى الصور يصفق للجماهير بينما كان يغادر الملعب.

وأظهرت صورة أخرى اللاعب الأروغواياني وهو يضع يده على مكان شعار ليفربول من القميص وكأنه يشير إلى مكانة ليفربول وجماهيره في قلبه.

واعتبر عدد من المتابعين أن تلك الصور لم تكن سوى لحظات الوداع لجماهير ليفربول في حين يرى آخرون أن تعبير نونيز كان نابعا من شعوره بالمرور بأوقات صعبة في الفريق خلال الموسم الماضي.

وارتبط داروين نونيز الذي أحرز مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بالانتقال إلى الهلال السعودي، رغم أن الصفقة لا تزال محل جدل ومفاوضات صعبة حتى الآن.

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وبجانب الهلال، يأتي آي سي ميلان الإيطالي من بين الأندية المهتمة بخدمات النجم الأروغواياني.

وقالت قناة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الاثنين، أن ميلان مصمم على التعاقد مع نونيز، وتم التواصل بين نادي ميلان والفريق الإنجليزي.

وأضافت المصادر ذاتها: "قدم ميلان الإيطالي عرضا مبدئيا لضم الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول، كما أن الفرنسي أرنود كاليمويندو والصربي دوسان فلاهوفيتش والدانماركي راسموس هويلوند، من بين الأسماء التي يسعى ميلان لضمها هذا الصيف".

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وينتهي عقد داروين نونيز مع ليفربول في يونيو 2028 بعدما انضم إليه قادما من بنفيكا البرتغالي في 2022.