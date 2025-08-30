رسمياً.. تونس تخوض كأس العرب للمنتخبات 2025 بمنتخب المحليين

أعلن سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس الأول عن قرار المشاركة رسمياً في كأس العرب للمنتخبات قطر 2025، في نسختها الثانية، وذلك بالاعتماد على منتخب يتكون من لاعبي الدوري التونسي وبعض اللاعبين في الدوريات العربية.

وأكد الاتحاد التونسي لكرة القدم المشاركة في كأس العرب التي تحتضنها قطر في الفترة ما بين 1 و18 ديسمبر 2025، وهي النسخة الثانية من الصيغة الجديدة للبطولة والنسخة 11 في تاريخ المسابقة.

وقال سامي الطرابلسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن قائمتين لمنتخبي تونس الأول والمنتخب الرديف (مزيج بين اللاعبين الشبان ولاعبي الدوري)، إنه سيكون مشرفاً على منتخب سيتم تجهيزه خصيصاً للمشاركة في "مونديال العرب 2025".

أخبار ذات علاقة إعلان نتائج قرعة كأس العرب 2025

وأشار الطرابلسي إلى أن إشرافه على المنتخب في كأس العرب 2025 في بداية ديسبمر المقبل سيكون بحضور مدرب منتخب نسور قرطاج (دون 23 عاماً) عبد الحي بن سلطان ومساعده أيمن البلبولي.

وسيكون منتخب تونس الذي يشارك في البطولة المقامة في الدوحة مكوّناً من لاعبي الدوري التونسي بنسبة كبيرة بينما سيتم تدعيمه أيضاً بعدد محدود من اللاعبين التونسيين الناشطين في بعض الدوريات العربية.

أخبار ذات علاقة نجم الأهلي المصري وهداف الإفريقي على رأس قائمة تونس لتصفيات كأس العالم

وتنطلق كأس العرب للمنتخبات 2025 يوم 1 ديسمبر المقبل وتنتهي في 18 من الشهر ذاته، وبعد 3 أيام من ذلك، ستنطلق نهائيات كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025) التي تتواصل حتى 18 يناير 2026.

ويأتي اختيار تونس المشاركة في المسابقة العربية بفريق ثانٍ مكون من لاعبي الدوري المحلي بسبب تزامنها مع نهائيات أمم إفريقيا بالمغرب.

لكن الطرابلسي قال إنه من الوارد أن يتم تعزيز المنتخب الأول ببعض اللاعبين الذين سيكونون قد شاركوا في كأس العرب للمنتخبات وفق قوله.

🔥 la liste de notre Équipe Nationale A’ pour les deux matchs amicaux internationaux face à l’Égypte, les 6 et 9 septembre 2025 Posted by Équipe Nationale Tunisienne on Saturday, August 30, 2025

وأعلن سامي الطرابلسي اليوم عن قائمة من اللاعبين لتكوين نواة للمنتخب الثاني لتونس ضمت 13 لاعباً من الدوري التونسي للمحترفين بجانب عدد من لاعبي منتخب دون 23 عاماً والتي ستخوض مباراتين وديتين ضد منتخب مصر الأولمبي في مدينة الإسماعيلية في 6 و9 سبتمبر 2025.

وكان منتخب تونس بلغ النهائي في النسخة الماضية من كأس العرب للمنتخبات 2021 قبل أن يخسر من الجزائر 2 ـ0 في الأشواط الإضافية.