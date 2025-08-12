زيلينسكي: السلام غير العادل في أوكرانيا لن يدوم طويلا

تخطى 10 ملايين إعجاب.. منشور خطوبة رونالدو وجورجينا يحطم أرقامها الشخصية (صور)

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيزالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 2:34 م

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور الذي نشرته جورجينا رودريغيز للإعلان عن خطبتها من الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، ليحصد ملايين الإعجابات عبر منصة "إنستغرام".

وبعد عدة سنوات من التكهنات بشأن علاقتهما، وتردد شائعات عن زفاف سري، كشف رونالدو ورودريغيز للعالم عن خططهما للزواج، ولكن لم يتم الإفصاح حتى الآن عن موعد حفل الزفاف.

ونشرت عارضة الأزياء والمؤثرة الأرجنتينية صورة على إنستغرام للخاتم الماسي المذهل الذي وضعه رونالدو في إصبعها، حيث وافقت البالغة من العمر 31 عامًا على طلب الزواج الذي طال انتظاره.

وشاركت جورجينا، الصورة مع متابعيها، وأرفقتها بتعليق باللغة البرتغالية، جاء فيه: "نعم أوافق، في هذه الحياة وفي كل حياتي".

ونال المنشور تفاعلًا كبيرًا للغاية، وانهالت التعليقات التي تبارك للثنائي من جميع أنحاء العالم وأصدقائهما من المشاهير.

وقد حصد المنشور بالفعل أكثر من 10 ملايين إعجاب و222 ألف تعليق، رغم أنه لم يمر عليه حتى 24 ساعة.

ويُعد هذا المنشور الأكثر تفاعلًا على صفحة جورجينا في إنستغرام منذ انضمامها إلى المنصة في مايو 2015، وخلال آخر 24 ساعة، اكتسبت أكثر من 646,117 متابعًا جديدًا، وما زال العدد في تزايد.

يذكر أن علاقة رونالدو وجورجينا بدأت في عام 2016، بعد انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في نهاية عام 2014.

وظهرت جورجينا رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في حفل الكرة الذهبية عام 2017 التي توج بها الأسطورة البرتغالية.

