نسبة مذهلة ولم يخسر.. كم فوزا حققه حسام حسن مع منتخب مصر؟

واصل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، نتائجه الإيجابية مع "الفراعنة" بعد الفوز على إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليُحافظ على سجله الخالي من الهزائم في المباريات الرسمية.

المباراة شهدت تسجيل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 41 من ركلة جزاء حصل عليها محمود حسن "تريزيغيه".

قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بعدما لمس مدافع إثيوبيا الكرة بيده داخل المنطقة.

وخاض حسام حسن مع الفراعنة حتى الآن 11 مباراة رسمية، نجح خلالها في تحقيق 8 انتصارات كاملة، مقابل 3 تعادلات فقط، دون أن يتعرض لأي خسارة.

وعلى مستوى الأرقام الهجومية والدفاعية، سجل منتخب مصر تحت قيادته 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط، ليعكس ذلك الصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي إلى جانب الفاعلية الهجومية.

بهذه النتائج، يواصل حسام حسن تعزيز مكانته مع المنتخب المصري، ويقترب بالفراعنة خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتاج المنتخب للفوز في المباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو لحسم بطاقة التأهل رسميًا.

بالفوز على إثيوبيا، رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، صاحب المركز الثاني، قبل مباراتهما المرتقبة في الجولة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل.