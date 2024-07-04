تحركت إدارة نادي النصر السعودي لحسم صفقة من الدوري الإنجليزي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ولم تعلن إدارة نادي النصر بشكل رسمي حتى الآن عن أي صفقة، ولكن هناك مساع كبيرة من جانب الفريق السعودي لضم لاعبين مميزين للمنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي في الموسم الجديد.

ولمع اسم الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا نجم وست هام يونايتد الإنجليزي ضمن القائمة المرشحة لتدعيم صفوف النصر في الموسم المقبل.

وبحسب الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي"، فإن إدارة النصر تحركت بالفعل لحسم صفقة باكيتا بعدما استفسرت من إدارة وست هام عن اللاعب وإمكانية رحيله وسعره المحتمل.

وأشار إلى أن النصر بدأ جمع معلومات مبدئية من أجل بدء التفاوض الرسمي لحسم الصفقة لتدعيم الفريق.

وأكد أن النصر ليس النادي الوحيد الذي يرغب في الحصول على خدمات باكيتا، موضحًا أن فلامنغو البرازيلي يدرس تقديم عرض رسمي لضم اللاعب.

من جانبه، كشفت تقارير صحفية برازيلية عن وجود اتصالات بالفعل بين إدارة فلامنغو ومسؤولي وست هام للحصول على خدمات باكيتا على سبيل الإعارة.

ويشارك باكيتا في الوقت الحالي مع منتخب البرازيل ببطولة كوبا أمريكا 2024.

وتأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي البطولة ويلعب ضد منتخب أوروغواي.