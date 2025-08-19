"مش من حقك هذا الطلب".. شوبير يفجر غضب مسؤولي بيراميدز (فيديو)

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، المطالب الأخيرة لمسؤولي نادي بيراميدز بعدم إسناد أي مباريات للفريق إلى الحكم الدولي أمين عمر، واصفًا إياها بـ"الخطأ" و"غير المقبولة".

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة لمسؤولي نادي بيراميدز، على خلفية طلبهم الرسمي بعدم إسناد إدارة أي مباراة للفريق في منافسات الدوري المصري الممتاز للحكم أمين عمر.

وأكد شوبير، خلال تصريحات إذاعية له، اليوم الثلاثاء، قائلاً: "يوجد اعتراض من جانب نادي بيراميدز ضد الحكم الدولي أمين عمر؛ بسبب قراراته خلال مباراة الفريق أمام نادي الإسماعيلي".

وكان الحكم الدولي أمين عمر قد أدار موقعة بيراميدز والإسماعيلي، والتي شهدت قيامه بطرد المدرب الأجنبي للفريق السماوي، كرونوسلاف يورتشيتش، من على دكة البدلاء.

وأضاف شوبير موضحًا: "الحقيقة أن هذه الأمور بدأت تضايقني، النادي الأهلي قد اشتكى من قبل من حكم محمد معروف، لكنه لم يقل أبدًا أن محمد معروف لا يحكم أي مباريات له مرة أخرى".

وأضاف: "ليس من حقك أنت أن تطالب بعدم إسناد أي مباراة لفريقك لأمين عمر؛ لأن هذا القرار ليس من اختصاص النادي أساسًا".

وواصل: "عندما يطلب بيراميدز ذلك فهو بذلك يقع في الخطأ، هذا القرار هو قرار لجنة الحكام وحدها، وإلا فليكن الحل أن يختار كل نادٍ الحكم الذي يرغب في أن يحكم مبارياته".

وتابع شوبير قائلاً: "بالإضافة إلى ذلك، فإن ما فعله المدرب يورتشيتش كان يستحق الطرد بالفعل، وقرار الطرد كان سليمًا تمامًا، والعقوبات المترتبة عليه والتي شملت الإيقاف والغرامة المالية كانت قرارات سليمة أيضًا".