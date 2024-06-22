يورو 2024: تقييم لاعبي البرتغال وتركيا ورجل المباراة

ووصل منتخب البرتغال إلى 6 نقاط بعدما حصد الفوز الثاني على التوالي في المجموعة السادسة عقب تغلبه على التشيك بنتيجة 2-1.

ويحتل منتخب تركيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط وخلفه منتخبا التشيك وجورجيا برصيد نقطة واحدة.

ويستحق برناردو سيلفا نجم منتخب البرتغال لقب رجل المباراة بعدما افتتح التسجيل وقدم مباراة رائعة.

وفيما يأتي تقييم بالدرجات للاعبي منتخبي البرتغال وتركيا: