يورو 2024: تقييم لاعبي البرتغال وتركيا ورجل المباراة
فاز منتخب البرتغال على حساب تركيا بنتيجة 3-0 في ختام منافسات المجموعة الثانية بالمجموعة السادسة لبطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وتأهل المنتخب البرتغالي بهذا الانتصار إلى ثمن نهائي كأس أوروبا بشكل رسمي برفقة منتخبي ألمانيا وإسبانيا.
ووصل منتخب البرتغال إلى 6 نقاط بعدما حصد الفوز الثاني على التوالي في المجموعة السادسة عقب تغلبه على التشيك بنتيجة 2-1.
ويحتل منتخب تركيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط وخلفه منتخبا التشيك وجورجيا برصيد نقطة واحدة.
ويستحق برناردو سيلفا نجم منتخب البرتغال لقب رجل المباراة بعدما افتتح التسجيل وقدم مباراة رائعة.
وفيما يأتي تقييم بالدرجات للاعبي منتخبي البرتغال وتركيا:
منتخب البرتغال:
حارس المرمى ديوغو كوستا "7"
روبن دياز "7.5"
بيبي "7"
جواو كانسيلو "6"
نونو مينديز "7.5"
فيتينها "7"
جواو بالينيا "6.5"
برونو فرنانديز "8"
رافائيل لياو "6.5"
برناردو سيلفا "8.5"
كريستيانو رونالدو "7.5"
روبن نيفيز "7"
بيدو بينتو "7"
نيسلون سيميدو "6.5"
أنتونيو سيلفا "6.5"
جواو نيفيس "6.5"
منتخب تركيا:
ألتاي بايندير "5"
ساميت أكايدين "4"
عبد الكريم بردكجي "5"
زكي شيليك "5.5"
فيردي كاديوغلو "6"
كان إيهان "6.5"
هاكان كالهانغولو "7"
يونس أكغون "6"
أوركون كوكو "5.5"
كريم أكتوركوغلو "6"
ألبير يلماز "6.5"
يوسف يازيغي "6.5"
إسماعيل يوكسك "6"
أردا غولر "6.5"
كينان يلدز "6"
ميريح ديميرال "6"