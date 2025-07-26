وعد بالعودة.. وسام أبو علي يوجه رسالة أخيرة إلى جماهير الأهلي (صورة)

ودّع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي جماهير الأهلي برسالة مؤثرة، بعد إتمام انتقاله رسميًّا إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي، مؤكدًا أنه سيعود يومًا ما إلى القلعة الحمراء، وموجهًا شكره لكل من دعمه خلال رحلته القصيرة مع الفريق الأحمر.

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انتقل أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي، بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين، بحسب بيان الأهلي الصادر أمس السبت، عبر منصة "إكس"، والذي أكد خلاله النادي إنهاء كافة إجراءات التعاقد، وخضوع اللاعب للفحص الطبي تمهيدًا لتفعيل الصفقة، دون الكشف عن التفاصيل المالية.

ويمتد عقد أبو علي مع كولومبوس حتى 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ووصف النادي الأمريكي مهاجمه الجديد بأنه "هداف محنك" ويمتلك "شخصية قوية" ستضيف للفريق من حيث المهارة والطاقة والجاذبية داخل الملعب.

خلافات قبل الرحيل

جاءت الصفقة بعد توتر في العلاقة بين اللاعب والنادي، إثر رغبته في الرحيل إلى الدوري الأمريكي.

وسبق أن استبعد الأهلي أبو علي من معسكر الفريق في تونس، بعد غيابه عن القياسات البدنية والتدريبات دون إذن. وأكدت مصادر داخل النادي أن تصرفات اللاعب خالفت الالتزامات المهنية.

من جانبه، أبدى الاتحاد الفلسطيني دعمه لموقف اللاعب في بيان لاحق تم حذفه، في حين كشف أبو علي أن ضغوطًا عائلية هي السبب وراء رغبته في الرحيل، وقدم اعتذاره لإدارة الأهلي وجماهيره.

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رسالة وداع وعهد بالعودة

كتب أبو علي عبر حسابه في "إنستغرام" رسالة طويلة قال فيها: "جماهير النادي الأهلي العظيمة، جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة دي.. أولًا، عايز أشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة اللي وقفوا جنبي من أول يوم، وساعدوني وقت الشدة زي ما شاركتوني اللحظات الحلوة".

وأضاف: "أنا ممتن جدًّا للفرصة اللي حصلت عليها من سنة ونص. الأهلي كان منصة أظهرت من خلالها شخصيتي وقدراتي للعالم. تعلمت فيه معنى الفوز، وعرفت طعم البطولات، والمشاعر دي هتعيش معايا طول حياتي".

وتابع: "شكرًا لكل اللاعبين والمدربين والجهاز الفني، والناس اللي اشتغلت معاهم. دي كانت عيلتي التانية. الذكريات والعلاقات دي هتفضل محفورة جوايا".

وأردف: "النهارده سبت النادي وأنا مرفوع الرأس، لأني قدمت كل ثانية في الملعب بإخلاص، وبدموع في عيني وأنا بسيب الغرفة. أنتم شجعتوني، ورفعتوا راسي، وخليتوني أعيش بالفخر قدام عيلتي، وقدام فلسطين بلدي".

واختتم قائلًا: "لو زعلت حد فيكم، بعتذر. لكن اللي أقدر أعدكم بيه إن اللحظة دي هترجع. سنلتقي مجددًا".