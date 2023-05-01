قبل مواجهة الأهلي في السوبر.. الزمالك يؤجل السفر إلى الإمارات

وهدد الزمالك بعدم لعب السوبر المصري حال عدم إعلان لجنة الاستئناف قرارها بشأن التظلم الذي قدمه محمود كهربا لاعب الأهلي.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري قد أوقفت اللاعب 12 مباراة؛ بسبب هتافه بألفاظ خادشة ضد الزمالك بعد مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري المصري.

ويرغب الزمالك في تنفيذ عقوبة اللاعب، فيما حرك الأهلي دعوى قضائية ضد شرعية تشكيل لجنة الانضباط.

وتعقد لجنة الاستئناف حاليا اجتماعا للبت في طعن اللاعب بعد تعطيل قرار إيقافه عقب تقدمه باستئناف على القرارات التي صدرت بحقه.

ويتردد أن لجنة الاستئناف قررت تعطيل العقوبة لحين نظر القضاء الإداري في دعوى الأهلي بشأن شرعية تشكيل لجنة الانضباط، وهو عكس رغبة الزمالك بتنفيذ إيقاف اللاعب.