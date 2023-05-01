قبل مواجهة الأهلي في السوبر.. الزمالك يؤجل السفر إلى الإمارات
قال أحمد حسام "ميدو" إن الزمالك أجّل السفر إلى الإمارات، قبل أيام من مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري.
وكتب ميدو عبر حسابه في موقع "تويتر": "الزمالك يؤجل سفره إلى الإمارات.. لجنة التظلمات وعدت بأنها ستجتمع اليوم ورغم ذلك لم تجتمع حتى الآن!! مجلس الإدارة أمر جميع أفراد البعثة بالعودة إلى منازلهم مرة أخرى".
وهدد الزمالك بعدم لعب السوبر المصري حال عدم إعلان لجنة الاستئناف قرارها بشأن التظلم الذي قدمه محمود كهربا لاعب الأهلي.
وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري قد أوقفت اللاعب 12 مباراة؛ بسبب هتافه بألفاظ خادشة ضد الزمالك بعد مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري المصري.
ويرغب الزمالك في تنفيذ عقوبة اللاعب، فيما حرك الأهلي دعوى قضائية ضد شرعية تشكيل لجنة الانضباط.
وتعقد لجنة الاستئناف حاليا اجتماعا للبت في طعن اللاعب بعد تعطيل قرار إيقافه عقب تقدمه باستئناف على القرارات التي صدرت بحقه.
ويتردد أن لجنة الاستئناف قررت تعطيل العقوبة لحين نظر القضاء الإداري في دعوى الأهلي بشأن شرعية تشكيل لجنة الانضباط، وهو عكس رغبة الزمالك بتنفيذ إيقاف اللاعب.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة في كأس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي.
وتقرر أن تقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات.
وأقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز الأهلي 0/2.
وحقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري 12 مرة مقابل 4 مرات للزمالك، ولقب لكل من طلائع الجيش وحرس الحدود والمقاولون العرب.