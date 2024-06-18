الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة البرتغال والتشيك

وسيلتقي المنتخبان في بطولة كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة، حيث حقق منتخب التشيك فوزه الوحيد بهدف في ربع نهائي يورو 1996، في حين فاز منتخب البرتغال بنتيجة (3-1) في دور المجموعات خلال "يورو 2008"، قبل أن يكرر تفوقه بهدف على التشيك في الدور ربع النهائي لـ"يورو 2012".

وسيكتب كريستيانو رونالدو التاريخ، إذا شارك اليوم حيث سيصبح أول لاعب يشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية ست مرات.

فيما يأمل منتخب التشيك الاستفادة من نتائجه الإيجابية في 4 مباريات ودية بالفوز على النرويج وأرمينيا في مارس الماضي، ثم اكتساح مالطا بسباعية، والفوز على مقدونيا الشمالية 2-1 في أوائل يونيو الجاري.

موعد مباراة البرتغال والتشيك

تنطلق مباراة البرتغال والتشيك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع عبر قناة beIN sports HD 1 Max، بتعليق حفيظ دراجي.