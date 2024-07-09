مدرب كندا "مؤمن" بوجود فرصة الفوز على الأرجنتين بنصف نهائي كوبا أمريكا

تستعد كندا لمواجهة هائلة في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمام الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، في مباراة وصفها مدربها جيسي مارش بمعركة بين فريقه المتواضع وبطلة العالم وحاملة اللقب.

وتدافع الأرجنتين، الفائزة بكأس العالم 2022، عن لقب كأس كوبا أمريكا، وتتصدر تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا)، بينما تحتل كندا المركز 48 عالميا، وتشارك للمرة الأولى في البطولة.

وقال مارش عن الأرجنتين: "لقد خسروا مرتين فقط خلال خمس سنوات.. ميسي هو أفضل لاعب كرة القدم إطلاقا. لكننا نؤمن بأن لدينا فرصة، وهذه هي الطريقة التي نستعد بها".

ورغم الخسارة 2-صفر أمام الأرجنتين في مباراتهما الأولى يوم 20 يونيو حزيران الماضي، والتي صنع فيها ميسي هدفين لخوليان ألفاريز، ولاوتارو مارتينيز، ظلت كندا واثقة، وتأهلت إلى قبل النهائي بعد فوزها بركلات الترجيح على فنزويلا.

وقال مارش للصحفيين: "نعلم مدى جودة الأرجنتين؛ لأننا لعبنا ضدهم، لكننا حققنا نجاحا في لحظات معينة. قلت بعد مباراة (فنزويلا) إنه ربما يتعين علينا أن نلعب مباراة مثالية، وربما حتى وقتئذ قد لا يكون ذلك كافيا".

ورغم أن كندا تعلمت الكثير عن الأرجنتين من المباراة الأولى في دور المجموعات، إلا أن مارش قال إن فريق ميسي سيقدم على الأرجح أداء أفضل في قبل النهائي.

وشارك ميسي في المباراة التي فازت فيها الأرجنتين بركلات الترجيح على الإكوادور في دور الثمانية، رغم تعرضه لإصابة عضلية خلال دور المجموعات.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين للصحفيين: "إنه في حالة جيدة، وسيشارك في المباراة. الأمر متروك لي لاتخاذ القرار، وعندما أرى أنه في حالة جيدة، حتى لو لم يكن جاهزا بنسبة 100 بالمئة فسيظل يلعب".

وأضاف: "حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته، لا يزال لديه الكثير ليقدمه".

وسيتأهل الفائز للمباراة النهائية في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا يوم الأحد المقبل.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم مع أوروجواي أو كولومبيا؛ إذ يلعب الفريقان غدا الأربعاء في تشارلوت بولاية نورث كارولينا في المباراة الثانية بقبل النهائي.