ظاهرة لافتة.. كم ازداد طول لامين يامال في عام واحد؟

يعيش لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، أيامًا رائعة مع الفريق الكتالوني، حيث لم يخطف اللاعب الأنظار بموهبته وأدائه في الملعب فقط، بل أيضًا بتطوره البدني الاستثنائي.

وفي سن الثامنة عشرة، وقّع يامال على عقد جديد يربطه بالنادي الكتالوني لمدة ست سنوات، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في فريق المدرب هانزي فليك.

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ومنذ ظهوره الأول مع الفريق الأول، جذب يامال أنظار العالم بموهبته الرائعة، بفضل سرعته المذهلة، ومراوغاته السلسة، وحسه التهديفي العالي، لم يتألق فقط مع برشلونة، بل أصبح عنصرًا محوريًّا في منتخب إسبانيا أيضًا.

وقبل أن يُكمل عامه الثامن عشر في الـ13 من يوليو 2025، كان قد أسهم بالفعل في 74 هدفًا مع النادي والمنتخب، وتُوّج بأربعة ألقاب كبرى، بينها بطولة أوروبا. أرقام استثنائية تجعل منه مرشحًا بارزًا ليصبح أصغر لاعب يحرز الكرة الذهبية في التاريخ.

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ومع إعارة أنسو فاتي إلى موناكو، انتقل القميص الأسطوري رقم 10 إلى يامال، حيث قال بثقة لقناة النادي: "لا أشعر بأي ضغط. أنا في أفضل نادٍ في العالم. ميسي شق طريقه، وسأشق طريقي الخاص".

وبحسب ما نقله موقع "replika" عن الدكتور إدوارد ألينتور، أخصائي العظام في معهد كوجات، فإن الجناح الشاب شهد نموًا جسديًّا مذهلًا منذ أن ظهر للمرّة الأولى مع الفريق الأول في عام 2023؛ حيث ارتفع طوله من 171 سم إلى نحو 181 سم، أي قفزة قدرها 10 سنتيمترات، وهو أمر يُعد مفاجئًا حتى بين المراهقين في مثل سنه.

وأضاف: "هذا النمو البدني لا يمنحه فقط ميزة أكبر في المواجهات داخل الملعب، بل يدل أيضًا على أننا لا نزال في المراحل الأولى من التكوين الكامل للاعب يُتوقع له التألق لسنوات قادمة".

يامال، وفقًا لأحدث التقارير الطبية، قد اكتسب أيضًا كتلة عضلية، حيث زاد وزنه بين 7 و8 كيلوغرامات. هذا التطور البدني جعله لاعبًا أكثر صلابة ومن الصعب إسقاطه في المواجهات الفردية.

وأوضح ألينتور: "هذا النوع من النمو أمر طبيعي لدى الفتيان في سن 16-17 عامًا"، لكنه حذّر من أنه يتطلب مراقبة دقيقة لتفادي الإصابات، ولهذا السبب، نفّذ برشلونة نظامًا صارمًا لإدارة الأحمال، خاصة خلال فترات التوقف الدولي والاستعدادات للموسم، من أجل حماية تطوره.

وشدد: "النتائج باتت واضحة على أرض الملعب، قوة أكبر في الالتحامات، توازن أفضل، دون أن يفقد خفة حركته أو جرأته المميزة في المراوغة، ورغم أنه أكمل عامه الـ18 للتو، يمتلك لامين بالفعل بنية جسدية لنجم من النخبة، وكل المؤشرات تدل على أن تطوره البدني سيجعله من بين أفضل الأجنحة في المشهد الكروي العالمي".