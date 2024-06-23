ردد هتافات مسيئة مع جماهير بلاده.. اليويفا يوقف ميرليند داكو لاعب ألبانيا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأحد إيقاف ميرليند داكو مهاجم ألبانيا مباراتين لقيادة جماهير بلاده لترديد هتافات مهينة لمقدونيا الشمالية وصربيا خلال بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 وانتهاكه للقواعد الأساسية للسلوك اللائق.
واعتذر داكو عن الانضمام إلى الجماهير في ترديد شعارات معادية للبلدين باستخدام مكبر صوت بعد تعادل ألبانيا 2-2 مع كرواتيا يوم الأربعاء الماضي في هامبورغ.
وقال اليويفا في بيان إنه أوقف داكو بسبب: "عدم الالتزام بالمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر ذات طبيعة غير رياضية وتشويه سمعة رياضة كرة القدم".
وأضاف اليويفا أن التحقيق مستمر في السلوك العنصري أو التمييزي المحتمل من قبل المشجعين في المباراة.
وتلعب ألبانيا، التي تحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة ولديها فرصة للتأهل إلى دور الستة عشر، أمام إسبانيا التي تتصدر المجموعة برصيد ست نقاط غدًا الإثنين في دوسلدورف.
وتتزايد الخلافات في البطولة بسبب الإهانات المتعلقة بالعداوات المريرة بين بلدان منطقة البلقان.
وهددت صربيا بالانسحاب من البطولة بسبب هتافات جماهير كرواتيا وألبانيا ضدها خلال مباراة الفريقين، ليفتح اليويفا تحقيقًا في الواقعة.
ويتمحور أغلب الجدل حول كوسوفو، التي ينحدر غالبية شعبها من ألبانيا، والتي لا تقبل صربيا استقلالها.
وكان داكو، المولود في كوسوفو، يمثل بلد مولده قبل الانتقال للعب مع ألبانيا في 2023.