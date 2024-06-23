ردد هتافات مسيئة مع جماهير بلاده.. اليويفا يوقف ميرليند داكو لاعب ألبانيا

واعتذر داكو عن الانضمام إلى الجماهير في ترديد شعارات معادية للبلدين باستخدام مكبر صوت بعد تعادل ألبانيا 2-2 مع كرواتيا يوم الأربعاء الماضي في هامبورغ.

وقال اليويفا في بيان إنه أوقف داكو بسبب: "عدم الالتزام بالمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر ذات طبيعة غير رياضية وتشويه سمعة رياضة كرة القدم".

وأضاف اليويفا أن التحقيق مستمر في السلوك العنصري أو التمييزي المحتمل من قبل المشجعين في المباراة.