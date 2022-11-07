مشجعو منتخب الأرجنتين يتخلون عن حلم شراء المنازل لمشاهدة ميسي في كأس العالم

يسعى إميليانو ماترانجولو (39 عاما)، خريج إدارة الأعمال في بوينس آيرس، بكل ما أوتي من قوة للسفر إلى قطر لحضور كأس العالم لكرة القدم وتشجيع منتخب بلاده، باعتباره أحد المرشحين للفوز باللقب، ومتابعة القائد النجم ليونيل ميسي.

وقال ماترانجولو لرويترز في حفل شواء ضخم حضره 300 مشجع أرجنتيني قبل السفر إلى قطر: "إنها أربع سنوات من الادخار إضافة لتوفير بعض المال كل شهر لتحقيق هذا الحلم مهما كان الثمن.