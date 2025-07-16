فيريرا يمنح الزمالك "جوهرة جديدة"

كشفت تقارير إعلامية أن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، ضم علي عبد المجيد، مدافع فريق الشباب مواليد 2005، إلى معسكر الفريق الأبيض ، الذي انطلق مؤخرًا في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وجاء التفكير في ضم اللاعب الشاب بعدما لفت الأنظار خلال مشاركته مع فريق الشباب بالنادي الموسم الماضي، إلى جانب انضمامه مؤخرًا لمعسكر منتخب الشباب استعدادًا لكأس العالم المقبلة، وسط إشادة بمستواه الفني والبدني.

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ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية" فإن "علي عبد المجيد مدافع فريق 2005 نال إعجاب يانيك فيريرا بشدة وقرر ضمه للمعسكر".

وأضاف التقرير: "فيريرا يرى أن المدافع علي عبد المجيد هو مستقبل الزمالك في الخط الخلفي، وهو بالمناسبة ليس شقيق حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول الحالي، لكنه لاعب يتمتع بإمكانيات رائعة".

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وانطلق المعسكر المغلق لفريق الزمالك في العاصمة الإدارية، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ27 من يوليو الجاري، ويتضمن البرنامج خوض عدد من المباريات الودية، في إطار تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وكان الفريق أنهى المرحلة الأولى من فترة الإعداد، والتي استمرت لنحو أسبوع، وأُقيمت تدريباتها على ستاد الكلية الحربية، واختُتمت بخوض مباراة ودية أمام فريق أورانج، انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.