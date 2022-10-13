الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

تأهل العديد من الأندية إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الرابعة من دور المجموعات أبرزها: نابولي الإيطالي، وكلوب بروغ البلجيكي، في مفاجأة كبيرة.

المجموعة الأولى

وحافظ نابولي على انتصاراته بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي في دور المجموعات بانتصار كبير 4-2 على أياكس أمستردام الهولندي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، يوم الأربعاء.

ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى متقدمًا بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي تغلب على مضيفه رينجرز الاسكتلندي 7-1 بفضل النجم المصري محمد صلاح الذي سجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا.