الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
تأهل العديد من الأندية إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الرابعة من دور المجموعات أبرزها: نابولي الإيطالي، وكلوب بروغ البلجيكي، في مفاجأة كبيرة.
المجموعة الأولى
وحافظ نابولي على انتصاراته بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي في دور المجموعات بانتصار كبير 4-2 على أياكس أمستردام الهولندي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، يوم الأربعاء.
ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى متقدمًا بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي تغلب على مضيفه رينجرز الاسكتلندي 7-1 بفضل النجم المصري محمد صلاح الذي سجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
المجموعة الثانية
تأهل كلوب بروغ بعد تعادله خارج أرضه مع أتلتيكو مدريد في إسبانيا ليرفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني الذي سيتنافس على المقعد الثاني المؤهل عن المجموعة الثانية إلى دور الستة عشر مع بايرليفركوزن الألماني وبورتو البرتغالي.
المجموعة الثالثة
حجز بايرن ميونخ مقعده في دور الستة عشر بعدما كرر فوزه على فيكتوريا بلزن التشيكي بالمجموعة الثالثة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما سيتنافس إنتر ميلان وبرشلونة على المقعد الثاني المؤهل إلى أدوار خروج المغلوب بعد تعادلهما 3-3 في كامب نو.
ويملك إنتر 7 نقاط في المركز الثاني مقابل 4 لبرشلونة صاحب المركز الثالث الذي سيلتقي مع بايرن ميونخ في كامب نو ثم فيكتوريا بلزن متذيل ترتيب المجموعة.
المجموعة الرابعة
الصراع في المجموعة الرابعة مشتعلًا بين الأندية الأربعة سبورتنغ لشبونة، وتوتنهام هوتسبير، وإينتراخت فرانكفورت (حامل لقب الدوري الأوروبي)، وأولمبيك مرسيليا.
ويتصدر النادي اللندني المجموعة بسبع نقاط فيما يليه مرسيليا، وسبورتنغ لشبونة، ولكل منهما 6 نقاط، ويتذيل إينتراخت المجموعة بأربع نقاط.
المجموعة الخامسة
لم يتم حسم المقعدين المؤهلين لدور الستة عشر عن المجموعة الخامسة بعد فوز تشيلسي الإنجليزي خارج أرضه على ميلان الإيطالي وتعادل دينامو زغرب 1-1 مع ضيفه سالزبورغ النمساوي الليلة الماضية.
المجموعة السادسة
تأهل ريال مدريد حامل اللقب إلى دور الستة عشر بعدما هز المدافع أنطونيو روديغر الشباك بضربة رأس في اللحظات الأخيرة ليمنح النادي الملكي التعادل 1-1 مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني ليرفع رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات في صدارة المجموعة.
وانحصر الصراع على المركز الثاني المؤهل لصاحبه للدور التالي بين لايبزيغ الألماني وشاختار، حيث يملك لايبزيغ 6 نقاط مقابل 5 لشاختار.
المجموعة السابعة
صعد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دور الستة عشر رغم تعادله سلبيًا خارج أرضه مع كوبنهاغن الدنماركي لكنه استفاد من تعادل بروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه إشبيلية الإسباني 1-1 ضمن المجموعة ذاتها.
وهزَّ جود بلينغهام الشباك ليمنح بروسيا دورتموند التعادل ليتأهل مانشستر سيتي إلى أدوار خروج المغلوب بينما سينتظر الفريق الألماني لفترة أطول لحسم مقعده.
المجموعة الثامنة
فرض بنفيكا التعادل 1-1 على باريس سان جيرمان في عقر داره في مباراة بالمجموعة الثامنة ليفشل أي من الفريقين في التأهل لدور الستة عشر ويخفق الفريق الفرنسي في الفوز للمباراة الثالثة تواليًا في كل المسابقات.
وارتفع رصيد بنفيكا وباريس سان جيرمان إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة بينما كانت خسارة يوفنتوس 2-صفر أمام مكابي حيفا في إسرائيل بمثابة تراجع جديد للفريق الإيطالي.
ولا تترك الهزيمة آمال يوفنتوس صاحب المركز الثالث في التأهل لمراحل خروج المغلوب معلقة بخيط رفيع فحسب، بل تهدد أيضًا فرصهم في التأهل إلى الدوري الأوروبي إذا لم ينهِ المجموعة في المركز الثالث.
وفيما يلي الأندية التي تأهلت بالفعل:
نابولي
كلوب بروغ
بايرن ميونخ
ريال مدريد
مانشستر سيتي
موعد القرعة
ستقام قرعة دور الستة عشر، يوم الإثنين السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وستقام كالمعتاد في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون بسويسرا.
وستقام مباريات دور الـ16، خلال شهر فبراير/شباط، على أن يكون مواعيد مباريات الإياب في مارس/إياب 2023.