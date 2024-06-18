اشتباك بالأيدي بين ثنائي الزمالك في غرفة الملابس

كشف مصدر خاص أن حسام عبد المجيد ومحمد عواد، ثنائي فريق الزمالك، تجددت المشادة بينهما داخل غرفة تغيير الملابس، عقب مباراة المصري البورسعيدي، والتي انتهت بهزيمة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، مساء الاثنين.

ودفع عواد زميله بالفريق حسام عبد المجيد أثناء مباراة المصري، بعد تسجيل الأخير هدفه الثاني بشباك الزمالك في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة، وهو المشهد الذي التقطته الكاميرات وبدا الأمر غريبًا لكل من في الملعب.

وعقب المباراة، أعلن عبد الواحد السيد، مدير الكرة، توقيع غرامة مالية على محمد عواد حارس مرمى الفريق بخصم 25% من قيمة عقده مع النادي، ولكن يبدو أن الأمر تطور إلى أكثر من ذلك في الغرف المغلقة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن "عبدالواحد السيد، مدير الكرة، واللاعبين فشلوا في السيطرة على الثنائي وتطور الأمر بينهما ووصل إلى الاشتباك القوي بالأيدي إلى حد تمزق الملابس".