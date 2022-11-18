برونو فيرنانديز يعلق على المصافحة الباردة مع كريستيانو رونالدو
نفى برونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال وجود أي مشاكل بينه وبين كريستيانو رونالدو زميله في الفريق وقائد المنتخب البرتغالي مؤكدا أنه لم يشاهد حواره مع الصحفي بيريس مورغان وعلق على الفيديو المنتشر بشأن السلام بينهما.
وقال برونو فيرنانديز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "لم أشاهد الحوار، كما قلت من قبل، الآن هناك المنتخب الوطني. إنه منتخب البرتغال. أشار المدرب إلى أننا نحن".
وأضاف متوسط ميدان مانشستر يونايتد: "لقد أوضحت هذه النقطة منذ وصولي إلى المنتخب الوطني في عام 2017. الأمر واضح دائمًا. في رأيي الشيء الرئيسي هو المنتخب الوطني. علينا التركيز على كأس العالم".
وتحدث برونو فيرنانديز عن زميله رونالدو وقال: "كريستيانو قدم أداءً جيدًا للغاية للعب في خمس نهائيات لكأس العالم، ستكون هذه المرة الخامسة له. الجميع مستعد لذلك والجميع يريد الأفضل للفريق، وليس لدي أي مشكلة معه".
وأضاف متحدثا عن الفيديو المنتشر للمصافحة بينهما: "كنت أشاهد إحدى القنوات التي قالت إن العلاقة باردة وسيئة، قاموا باستراحة تجارية، أرسل لهم المنتخب الوطني لقطات مصحوبة بصوت، وكشف الصوت أنه كان يمزح معي، إذا شرحوا ما هو صحيح حقًا في هذا الفيديو، فسيعرف الناس الحقيقة".
وسجل برونو فيرنانديز هدفين في مرمى نيجيريا في اللقاء الودي 4-0 في لقاء غاب عنه كريستيانو رونالدو بسبب المرض قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم.
وأكد نجم وسط مانشستر يونايتد أنه ليس لديه أي مشاكل مع أحد وأنه حاليا في المنتخب والنادي سيركز عليه بعد نهاية المنافسة وقال: "مانشستر يونايتد سيكون هدفي بعد كأس العالم، ليس لدي مشكلة مع أي شخص. أقوم بعملي".