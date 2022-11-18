برونو فيرنانديز يعلق على المصافحة الباردة مع كريستيانو رونالدو

نفى برونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال وجود أي مشاكل بينه وبين كريستيانو رونالدو زميله في الفريق وقائد المنتخب البرتغالي مؤكدا أنه لم يشاهد حواره مع الصحفي بيريس مورغان وعلق على الفيديو المنتشر بشأن السلام بينهما.

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "لم أشاهد الحوار، كما قلت من قبل، الآن هناك المنتخب الوطني. إنه منتخب البرتغال. أشار المدرب إلى أننا نحن".