ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يوقف انتصارات بيراميدز وينفرد بالوصافة

المحلة يفوز ويتقدم للمربع الذهبي

عاد غزل المحلة سريعًا إلى الطريق الصحيح وفاز 2-1 على الداخلية، ليصبح على بعد نقطتين من القمة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم "غزل المحلة" بهدف من ركلة جزاء عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 21، لكن سمير فكري تعادل للداخلية بعد 5 دقائق.

وحصل المحلة، الذي خسر في الجولة الماضية 2-0 أمام الأهلي، على ركلة جزاء أخرى، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، ونفذها المدافع معاذ الحناوي في الدقيقة 83.

وأهدر كريستوفر جون لاعب الداخلية فرصة لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة بعدما سدد بجوار القائم مباشرة.

وأصبح رصيد المحلة 13 نقطة، وتساوى في رصيد النقاط مع فيوتشر، ويتأخر بنقطتين عن الأهلي المتصدر ونقطة عن الزمالك الوصيف، بينما بقي الداخلية في ذيل الترتيب برصيد نقطتين من 6 مباريات.

الجيش يضاعف أحزان المصري

وضاعف طلائع الجيش أحزان المصري البورسعيدي وفاز عليه 3-1 بفضل أهداف خالد قمر، وكريم طارق، ومحمد شحاتة، بعد خطأ فادح للحارس محمود جاد، بينما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

وبات رصيد الجيش 7 نقاط في المركز التاسع، ويتقدم بنقطة واحدة على المصري الذي تراجع إلى المركز 14.

وتعاقد المصري مع العديد من اللاعبين قبل انطلاق الموسم وعين إيهاب جلال مدرب مصر السابق، قبل أن ينفصل عن المدرب في ظل سلسلة من النتائج الضعيفة، وفاز المصري مرة واحدة في 6 مباريات هذا الموسم.

كما تعادل سموحة دون أهداف مع "المقاولون العرب"، ليصبح رصيد الفريقين 6 نقاط و 7 نقاط على الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: