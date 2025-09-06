أول تعليق من حسام حسن على اقتراب محمد صلاح من تجاوز عدد أهدافه

علق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، على اقتراب محمد صلاح، نجم الفراعنة، من تجاوز عدد أهدافه الدولية مع المنتخب الأول.

وواصل صلاح مطاردته لرقم قياسي جديد مع منتخب مصر، بعدما افتتح التسجيل في شباك إثيوبيا، خلال المباراة التي تقام مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أخبار ذات علاقة رغم الفوز بثنائية.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور منتخب مصر أمام إثيوبيا

أخبار ذات علاقة بهدفه في مرمى إثيوبيا.. محمد صلاح يحقق رقما غير مسبوق مع منتخب مصر

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ليمنح الفراعنة التقدم قبل نهاية الشوط الأول، رافعا رصيده إلى 59 هدفا دوليا بقميص الفراعنة.

وبهذا الهدف، عزز قائد ليفربول موقعه كثاني هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، مواصلًا مطاردة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، المدير الفني الحالي للفراعنة، الذي يتصدر القائمة برصيد 68 هدفا.

أخبار ذات علاقة نسبة مذهلة ولم يخسر.. كم فوزا حققه حسام حسن مع منتخب مصر؟

ويفصل صلاح 9 أهداف فقط ليصبح الهداف التاريخي للفراعنة بالتساوي مع حسام حسن.

وسجل حسام حسن 68 هدفا في تاريخ مشاركاته مع منتخب مصر.

وكان صلاح سجل هدفين مع منتخب مصر ولم يتم احتسابهما نظرا لأنهما بين مباراتين غير معتمدتين رسميا وكان ذلك أمام منتخب إي سواتيني في 2013.

وتعتبر مواجهة إثيوبيا المباراة رقم 103 لصلاح مع منتخب مصر، لكن هناك مواجهتين غير معتمدتين رسميا أمام كل من سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) وزامبيا في 2013.

ولم تعتمد المباراتان كمباريات دولية بسبب عدم الاتفاق وإجراء أكثر من 7 تغييرات في المواجهتين.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة إثيوبيا: "شيء جميل أن يحقق أي مواطن مصري نجاحات ويكمل ما حققه ما سبقه في مختلف المستويات مثل الفن والهندسة ومصر تلد الكثير من العظماء وصلاح يستاهل كل خير".

وأضاف: "عدد أهدافي كان 83 ولكن فيفا خفضه لـ68.. رغم ذلك أتمنى أن يصل محمد صلاح إلى مليون هدف".

واختتم: "في الدوري حين كنت لاعبا قالوا إن حسن الشاذلي سجل 124 هدفا، وبعد أن اقتربت من الرقم قالوا إنه سجل 173 هدفا.. في النهاية إذا تجاوزني صلاح سأكون أول من يهنئه".